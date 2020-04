Wok de pollo receta fácil para hacer en casa: ¿y te animás a hacer pollo al curry, pollo crujiente o pizza de pollo?

"¿Qué comemos hoy?" es la pregunta que sobrevuela los hogares argentinos más que nunca en estos tiempos de encierro y opciones limitadas. El pollo suele ser un producto perfecto para combinar aunque es fácil caer siempre en la misma propuesta. Cinco chefs de importantes restaurantes porteños dan recomendaciones para cocinarlo y comparten sus recetas para salir del pollo con papas.

"A la hora de elegir el pollo, revisar que tenga la piel firme y elástica. Al tacto, la carne no debe sentirse pegajosa o viscosa. El color de la piel y de la carne debe ser claro y sin manchas verdosas ni tornasoladas, y no debe presentar ningún olor fuerte o desagradable", Alejandro Flores, chef de SushiClub, restaurante de sushi fusión y cocina de tendencia asiática. "Es muy importante no cortar la cadena de frío. Si no se va a cocinar en el momento, recomiendo en seguida retirarle el exceso de líquidos con ayuda de una servilleta de papel absorbente, extraer los menudos, colocar el pollo en una fuente, envolverlo en papel film y guardarlo en el último estante de la heladera hasta ser utilizado", agrega. A la hora de proponer un plato gourmet con pollo pero fácil de preparar, Flores sugiere el clásico wok de pollo. "Para lograr que quede bien crocante y jugoso, es muy importante calentar bien la sartén antes de colocar los dados de pollo. Y para darle un toque extra de sabor, el pollo se puede impregnar previamente con salsas, aderezos, cítricos o hierbas aromáticas", recomienda.

Pero también puede ser un agregado a un plato ya conocido como la pizza. "Las pechugas no suelen ser las partes favoritas del pollo, pero bien sirven para hacer una pizza original y muy rica que puede levantar una noche de cuarentena cualquiera. En Hell’s Pizza braseamos las pechugas, las desmenuzamos y lo combinamos con queso mozzarella, salsa barbacoa casera y una salsa de queso cheddar", cuenta el chef Danilo Ferraz.

"Recomiendo hacer un plato que ahora estamos vendiendo para delivery: el pollo al estilo del Magreb, marinado en un mix de especias llamado “ras el hanout” y limón encurtido. Vendemos ambos productos en Fayer con delivery, pero también se pueden preparar en casa", explica Mariano Muñoz, chef de Fayer, restaurante de cocina moderna israelí. "En esta receta utilizamos el pollo entero, así que no hay desperdicios de ningún tipo. Si sobra pollo, se puede preparar un clásico pita de pollo: desmenuzamos el pollo y lo mezclamos con mayonesa y yogurt (o queso crema) en partes iguales, lechuga crocante cortada bien fina, cebolla morada en juliana, pepino cortado bien pequeño y perejil picado. Hacemos una ensalada con todos estos ingredientes y rellenamos el pan pita (árabe) o cualquier pan que tengan en casa. También queda muy bien con pan lactal integral", destaca.

Sebastián Semorile, chef de Sushi Pop, recomienda un curry de pollo. "Se puede hacer con pechugas o pata-muslo de pollo fresco o, en casa, se puede realizar con sobras de pollo, regenerándolo en una sartén agregando un chorrito de agua para que no se seque. Si se realizará con un pollo entero, los huesos sobrantes se pueden utilizar para hacer un caldo: dorar los huesos en una sartén con un chorro de aceite y luego cocinar a fuego mínimo en una olla con abundante agua y vegetales (cebolla, puerros, apio, zanahoria) durante 3 hs, colar y utilizar o guardar", explica.

Por último, Fabricio Morandini, chef de la cervecería Peñón del Águila, propone bastones de pollo rebozados y fritos. "Son muy fáciles de hacer en casa y es un plato que gusta a todos, ideales para picar o armar un tapeo con una buena cerveza. Se pueden preparar con cualquier parte del pollo, siempre y cuando se deshuese. Nosotros usamos pechuga porque no tiene desperdicio. Para el rebozado, recomendamos uno original, crocante y muy sabroso con polenta, copos de maíz y coco rallado, pero también puede hacerse con lo que haya en casa. Y otro punto bueno de esta receta es que se pueden hacer fritos o al horno para una versión más saludable" concluye.

Ahora sí, las recetas de cada chef para porbar en casa.

5 recetas con pollo fáciles de preparar en casa

1 - POLLO AL ESTILO DEL MAGREB MARINADO CON ESPECIES Y LIMÓN - de Mariano Muñoz, chef de Fayer

Ingredientes (para 4 porciones)

Para el pollo

1 pollo entero, 1u.

1 cucharada de ras el hanout (Fayer vende con delivery o se puede hacer casero)

Piel de ½ limón encurtido (Fayer vende con delivery o se puede usar limón fresco)

4 dientes de ajo

1 limón

½ taza de aceite de oliva

2 hojas de laurel

c/n de sal y pimienta

Para el ras el hanout casero

4 cucharadas de ajo en polvo

2 cdas de comino

2 cdas de cúrcuma

1 cda de pimentón en polvo

1 cda de té de canela

1 cda de té de pimienta negra

1 cda de té de Zatar (si se tiene, Fayer vende con delivery)

Procedimiento

En un recipiente mezclar todos los ingredientes del ras el hanout. Reservar en un pote de vidrio hermético para conservar mejor sus aromas.

En un mortero, idealmente, o en un mixer colocar el ras el hanout, la piel de medio limón encurtido (o limón fresco), los ajos, el jugo de un limón, el aceite, la sal y la pimienta y formar una pasta.

Untar el pollo entero con esta pasta, agregar las hojitas de laurel y llevar a un recipiente hermético o envolver con papel film. Dejar reposar la mayor cantidad de tiempo posible (12 hs sería el mínimo ideal y 24 hs sería lo mejor), dándolo vuelta de vez en cuando.

Transcurrido este tiempo, precalentar el horno y cocinar el pollo en a temperatura media-fuerte por al menos 40 minutos, hasta que esté bien dorado.

Disfrutar con una ensalada a gusto, unas papas al horno o lo que guste.

2 - CURRY DE POLLO - de Sebastián Semorile, chef de Sushi Pop

Ingredientes (para 1 porción)

120 gr de arroz pilaf

Aceite c/n

Agua c/n

150 gr de pollo en cubos

1 diente pequeño de ajo

1 lámina de jengibre

Tomillo a gusto

60 gr de leche de coco

10 gr de almendras fileteadas

10 gr de pasta de curry o 1 cucharada de té de curry en polvo

40 gr de cebolla morada

25 gr de morrón rojo

25 gr de morrón verde

30 gr de zanahoria

50 gr de garbanzos cocidos

Procedimiento

Cubrir el fondo de una olla con aceite, colocar el arroz largo fino y nacarar (cocinar removiendo hasta que el arroz tome temperatura, sin llegar a dorarlo). Colocar el doble volumen de agua y cocinar durante 15 minutos tapado. Se puede saborizar el arroz reemplazando agua por caldo o agregándole ajo y jengibre en monedas o rallado.

Marinar el pollo con ajo picado, jengibre picado y tomillo en heladera durante por lo menos una ahora.

Calentar una sartén o wok, colocar aceite neutro y agregar la pasta de curry o curry en polvo y cocinar durante 1 minuto. Agregar el pollo, cocinar hasta que dore y, luego, salpimentar. Agregar las verduras cortadas en juliana, los garbanzos y continuar salteando. Por último, agregar la leche de coco y cocinar por 5 minutos. *La leche de coco se puede hacer de manera casera: mezclar 100 gramos de coco rallado o en escamas con 2 tazas de agua mineral tibia y dejar reposar para que se hidrate, luego procesar y filtrar.

Servir en un plato hondo el arroz por un lado y el salteado al costado. Se puede terminar con almendras fileteadas y ciboullette o cilantro.

3 - POLLO CRUJIENTE - de Fabricio Morandini, chef de Peñón del Águila

Ingredientes (para 40 bastones)

1 kg de pechuga de pollo

30 cc de aceite de oliva

1 limón grande

500 gr de copos de maíz sin azúcar

250 gr de polenta de cocción rápida

150 gr de coco rallado

4 huevos

500 cc de leche entera

C/n de almidón de maíz

C/n de aceite de girasol

Sal fina a gusto

Pimienta negra molida a gusto

Procedimiento

Cortar el pollo en tiras (de aproximadamente 20 gr), colocar en un recipiente y condimentar con sal, pimienta negra molida, aceite de oliva y jugo de limón exprimido.

Por otra parte, semi triturar los copos de maíz y mezclar en un recipiente con la polenta de cocción rápida y el coco rallado.

En otro recipiente, batir y mezclar los huevos junto con la leche.

Aparte, unir el almidón de maíz con una pizca de sal y pimienta negra.

Pasar los bastoncitos de pollo primero por el almidón de maíz condimentado con sal y pimienta, luego por la mezcla de huevo y leche y, por último, rebozar con la mezcla de copos de maíz, coco rallado y polenta de cocción rápida. Reservar.

Agregar aceite de girasol en una olla (hasta la mitad como mínimo), calentar hasta los 180 °C y freír los bastoncitos durante 4 a 5 minutos. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

Otra opción es cocinarlos en el horno: disponer los bastoncitos de pollo sobre una placa con aceite de girasol en la base, un poco más de aceite por encima y cocinar a horno fuerte a 200 °C durante 10 a 12 minutos aproximadamente.

Disfrutar con limón o el aderezo de preferencia.

4 - WOK DE POLLO CON VEGETALES Y ARROZ - por Alejandro Flores, chef de SushiClub

Ingredientes (para 1 porción)

40 gr de aceite de girasol

20 gr de ajo

20 gr de jengibre

100 gr de salsa de soja

50 gr de salsa de ostras

100 gr de puré de tomate

100 gr de agua

200 gr de pechuga de pollo

50 gr de zanahoria

40 gr de morrón

120 gr de arroz largo fino cocido

2 g de semilla de sesamo

3 gr de brotes de alfalfa

Procedimiento

Procesar el jengibre con el ajo y 20 gr de aceite hasta lograr una pasta y reservar.

Mezclar en un bowl la salsa de soja y, si se consigue, de ostras, el puré de tomate y el agua, hasta obtener una salsa uniforme y reservar.

Cortar en juliana la zanahoria y el morrón. Si se consigue, sumar tallos de akusay también en juliana.

Cortar el pollo en cubos de 2x2, preferentemente.

Calentar un wok a fuego fuerte con 20 gr de aceite de girasol. Una vez caliente, agregar los cubos de pollo, separarlos sobre la superficie y sellar hasta dorar de forma homogénea. Agregar la zanahoria, el morrón y el akusay en ese orden y saltear hasta que tiernicen. Agregar la pasta de ajo y jengibre, la salsa previamente realizada y el arroz ya cocido.

Saltear bien todos los ingredientes a fuego fuerte. Servir en un plato ondo y decorar con semillas de sésamo y los brotes.

5 - PIZZA DE POLLO Y BARBACOA AL ESTILO DE NUEVA YORK - por Danilo Ferraz, chef de Hell’s Pizza

Ingredientes (para 2 pizzas)

Para la masa

1 pizca (0,3 g) de levadura en polvo

1 cucharadita (4 g) de azúcar

350 gr de harina 000

90 gr de semolín

8 gr de sal

10 gr de aceite

250 gr de agua

Para el pollo:

2 pechugas de pollo

2 ramas de puerro

1 y ½ cebolla

1 zanahoria

1 apio

2 hojas de laurel

½ cabeza de ajos

5 l de caldo de pollo

Para el armado de la pizza:

250 gr de mozzarella cubeteada

Salsa barbacoa a gusto

Procedimiento