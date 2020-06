Día del Martini: cinco recetas para prepararlo con vodka o con gin

Ante ladonde también ahora es cuarentena total y obligatoria por la pandemia de coronavirus, el after office ya no es posible en los bares... Pero sí en casa, furor cocinar en familia desde pan casero hasta pastel de papas, bizochuelo, pizza y hamburguesas. ¿Cómo se preparan los cócteles clásicos Negroni, Dry Martini y Old Fashioned?