MALBA reapertura: cuándo y cómo visitar el museo en Buenos Aires

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires cumplió 19 años y el aniversario sirvió de marco para lanzar dos propuestas para ser disfrutadas en formato online y con acceso gratuito en su sitio web. El espacio de la calle Figueroa Alcorta permanece cerrado al público debido a la cuarentena por coronavirus. Su directora, Gabriela Rangel, dio indicios de cómo será la reapertura para la que aseguró el museo ya está listo.

“Que estamos listos, estamos listos. Vamos a reabrir con la muestra de Remedios Varo, que se va a prolongar hasta el año que viene y la nueva puesta de la colección permanente”, adelantó Rangel durante un encuentro virtual que mantuvo con la prensa. El permiso para reactivar dependerá de la situación epidemiológica y de la autorización de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.

Según la directora, el museo apunta a “una reapertura que nos cure, nos sane del trauma, del miedo al otro. No vamos a abrir como si no hubiera pasado nada: nos pasó de todo en esta cuarentena. Somos personas que tenemos que tomar el pulso, nuestros cuerpos fueron castigados y la sociedad fue castigada. No podemos abrir como si nada hubiese pasado”, reflexionó.

Rangel presentó los dos nuevas propuestas que ya se pueden visitar online en la web de Malba. Por un lado, 'La historia como rumor', un programa que se desarrollará a lo largo de un año que documenta y teoriza un conjunto de performances realizadas en distintos países de América latina y el Caribe en tiempos de transición entre el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de Internet.

“Lo importante de este recorrido virtual es la introducción del elemento de la historia oral. Estas performances no tienen historia oral, por eso estamos construyendo el archivo a partir de la historia oral de alguien que vio la performance y los rumores que tiene que ver con especialistas, que en el presente estan pensando esta performance o acción”, explicó Rangel.

Cada mes se presentará un proyecto de investigación nuevo que marcó la producción de su tiempo y que entabla un dialogo con problemas del presente. A través de un registro en video de testigos de la performance y expertos de diferentes disciplinas, quienes opinan sobre ellas, se producirá un archivo –fotografías, films, storyboards, clippings de prensa y documentos– para reconstruir la historia de cada proyecto. En septiembre es el turno del peruano Jorge Eduardo Eielson y su obra de 1972 titulada 'El cuerpo de Giulia-no (247 metros de algodón crudo)'.

Por otra parte, el Malba presentó 'Hable con Ella', un proyecto que comenzó de forma presencial a principio de año y mutó a virtual. “La pandemia lo transformó a la web y pareciera que es su mejor lugar”, sostuvo Rangel.

En este programa, artistas argentinos y latinoamericanos de diferentes trayectorias son invitados a elegir una obra del museo para entablar un diálogo con ella, sobre ella, a partir de ella o como prefieran.

“Cuando un artista entabla una conversación con una obra de arte, a su vez habla sobre sí mismo”, sostuvo Florencia Malbrán, curadora del proyecto junto a Gabriela Rangel, Verónica Rossi y la colaboración de las áreas de cine y literatura. Ya participaron más de 40, cuyos testimonios se pueden recorrer en la web de Malba.