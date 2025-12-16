Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1915 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

1° 1915 11° 9600 2° 7923 12° 2593 3° 2194 13° 7144 4° 1709 14° 8484 5° 1336 15° 2525 6° 8899 16° 6986 7° 4116 17° 2578 8° 5703 18° 3540 9° 2695 19° 7469 10° 8337 20° 8825

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con la Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la belleza y la inocencia en la vida. Este sueño a menudo refleja deseos de pureza y alegría, así como la conexión con aspectos más simples y felices de la existencia.

Además, la figura de la Niña Bonita puede representar la necesidad de cuidar y proteger lo que amamos. Este sueño puede ser un recordatorio de la importancia de mantener vivas nuestras esperanzas y sueños, así como de valorar las relaciones significativas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.