Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1915 - Niña Bonita
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre
|1°
|1915
|11°
|9600
|2°
|7923
|12°
|2593
|3°
|2194
|13°
|7144
|4°
|1709
|14°
|8484
|5°
|1336
|15°
|2525
|6°
|8899
|16°
|6986
|7°
|4116
|17°
|2578
|8°
|5703
|18°
|3540
|9°
|2695
|19°
|7469
|10°
|8337
|20°
|8825
¿Qué significa soñar con Niña Bonita?
Soñar con la Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la belleza y la inocencia en la vida. Este sueño a menudo refleja deseos de pureza y alegría, así como la conexión con aspectos más simples y felices de la existencia.
Además, la figura de la Niña Bonita puede representar la necesidad de cuidar y proteger lo que amamos. Este sueño puede ser un recordatorio de la importancia de mantener vivas nuestras esperanzas y sueños, así como de valorar las relaciones significativas.
