El voluntariado permite a los viajeros conocer un lugar a un costo más bajo que de la manera tradicional. Por este motivo, esta modalidad de viaje es una más adoptada en el último tiempo.

En general, los anfitriones ofrecen un espacio para vivir con ciertas comodidades durante un tiempo determinado, a cambio de que el voluntario colabore con el lugar una cantidad de horas a la semana.

Los anfitriones abren convocatorias a través de plataformas que conectan con voluntarios. En este caso se trata de la plataforma Workaway, donde está disponible el voluntariado en San Clemente, Córdoba.

Sin embargo, antes de postularse, la persona interesada debe conocer en profundidad las condiciones, ya que se debe tener en cuenta que incluye el alojamiento y qué gastos corren por cuenta del voluntario.

La propuesta para colaborar en las sierras de San Clemente

Según la publicación de Workaway, los anfitriones son una pareja que está construyendo un espacio para alojamiento con una huerta ecológica, ubicada en la montaña. El campo de 45 hectáreas cuenta con cabañas, pinos y un manantial natural de agua.

San Clemente, Córdoba. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En este sitio, los anfitriones necesitan voluntarios para:

Tareas de mantenimiento orgánico del jardín.

Tareas generales en el lugar.

Tareas de construcción ecológica y tradicional.

Ayuda con las cabañas y los huéspedes.

A cambio de la colaboración, el anfitrión ofrece:

Habitación con cama y baño.

Una comida al día (almuerzo o cena).

Utilización de la cocina.

Acceso a Internet.

Requisito para postularse al voluntariado

La disponibilidad del anfitrión es para lo que resta de octubre y noviembre de 2026. El único requisito es poder hablar español, inglés (nivel principiante) o italiano (principiante).

Cabe señalar que existen gastos que corren por cuenta del voluntario, tales como pasajes, transporte interno, seguro de viaje y visa (en el caso de que fuera necesario).

En resumen, este voluntariado ofrece la posibilidad de conocer un lugar conectado con la naturaleza, como lo es San Clemente, Córdoba, a cambio de colaborar en el lugar. El lugar cuenta con un río a 500 metros y un lago a 15 kilómetros al que se puede acceder caminando por zonas de bosque.