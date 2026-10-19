La vida y el universo literario de Jorge Luis Borges llegarán a la pantalla grande con una propuesta que se aparta de las biografías convencionales.

El director argentino Mariano Llinás estrenará Biografía de Jorge Luis Borges, un largometraje de 330 minutos que reconstruye el recorrido del escritor a partir de sus manuscritos, sus lecturas y los lugares que formaron parte de su vida.

La producción se estrenará el 8 de noviembre de 2026 en MALBA Cine, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta 3415, en la Ciudad de Buenos Aires.

Dividida en tres partes, el documental fue seleccionado para las programaciones oficiales de los festivales de Venecia, Nueva York y Toronto, y cuenta con la producción de El Pampero Cine.

¿Cuándo se estrena Biografía de Jorge Luis Borges y dónde se podrá ver?

El estreno del largometraje de Mariano Llinás está previsto para el domingo 8 de noviembre de 2026 en MALBA Cine, en Buenos Aires. La propuesta tendrá una duración total de 330 minutos, equivalentes a más de cinco horas de metraje.

Como se mencionó, el documental tuvo presencia en las selecciones oficiales del Festival Internacional de Cine de Venecia, el Festival de Cine de Nueva York y el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). Su recorrido internacional antecede a la llegada a las salas porteñas.

La obra fue producida por El Pampero Cine, la compañía cinematográfica vinculada a varios de los proyectos más reconocidos del director, y realizada con el apoyo del Institute for Studies on Latin American Art.

Biografía de Jorge Luis Borges, el largometraje de Mariano Llinás que reconstruye la vida y el universo literario del escritor argentino en una propuesta de más de cinco horas. Wikimedia

De qué trata el largometraje de Mariano Llinás sobre Jorge Luis Borges

El documental reconstruye la vida de Jorge Luis Borges a partir de sus manuscritos, los libros que leyó y los lugares que frecuentó . En lugar de limitarse a ordenar los principales acontecimientos de su biografía, el director propone indagar en el vínculo del escritor con la literatura y en el lugar que ocupó en su forma de interpretar la realidad.

La narración parte de los documentos y las lecturas que marcaron su trayectoria para recorrer un universo en el que los libros funcionan como una vía de acceso al conocimiento. Desde esa perspectiva, Jorge Luis Borges aparece como un autor que desarrolló buena parte de su obra a partir de la exploración de otros textos, las referencias literarias y las ideas que atraviesan sus cuentos y ensayos.

La propuesta combina la investigación biográfica con una aproximación al pensamiento del escritor y a los temas que definieron su producción. El recorrido busca mostrar cómo sus lecturas, sus intereses intelectuales y los espacios que habitó se vincularon con la construcción de una obra que tuvo a la literatura como eje central.

El elenco está integrado por Ernesto Montequín, Nicolás Helft, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal, quienes forman parte de esta producción dedicada a recorrer la vida y el universo literario de uno de los autores argentinos más reconocidos internacionalmente.

Según la sinopsis publicada en Cine Nacional:

“Documental que reconstruye la vida de Jorge Luis Borges a partir de un exhaustivo registro de los papeles que escribió, los libros que leyó y los lugares adonde fue. Busca descifrar una vida extrañísima: la de alguien que vivió como un guerrero subterráneo, cuya causa era la literatura concebida como un reino o un paisaje. Desde una biblioteca, Borges lucha por ampliar los territorios de su tribu: la de quienes encuentran en los libros y las palabras lo esencial del universo”

El elenco está integrado por Ernesto Montequín, Nicolás Helft, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal.

¿Quién fue Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Fue poeta, cuentista, ensayista, traductor y crítico literario, y se consolidó como una de las figuras centrales de la literatura del siglo XX .

En sus textos aparecen de manera recurrente cuestiones vinculadas con el tiempo, la memoria, la identidad y las posibilidades del conocimiento. El escritor desarrolló estos temas mediante relatos que combinan elementos filosóficos, referencias históricas y tradiciones literarias. En lugar de construir sus historias únicamente a partir de acontecimientos cotidianos, con frecuencia partía de una idea, una paradoja o un problema intelectual para desarrollar situaciones ficticias y explorar sus consecuencias.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran Ficciones (1944), El Aleph (1949) y Otras inquisiciones (1952). Su bibliografía también incluye Fervor de Buenos Aires (1923), su primer libro de poemas; Historia universal de la infamia (1935); El hacedor (1960) y El libro de arena (1975).

Algunos de sus cuentos más difundidos son La biblioteca de Babel, El jardín de senderos que se bifurcan, Funes el memorioso y El Aleph.

La difusión de su obra en otros idiomas contribuyó a su reconocimiento fuera de la Argentina. Sus libros llegaron a lectores de Europa y América, y sus textos pasaron a formar parte de los debates internacionales sobre narrativa y literatura. Su trabajo como traductor y ensayista también reflejó su interés por autores y tradiciones de distintas lenguas.

A lo largo de su carrera, recibió importantes distinciones. En 1961 compartió el Premio Formentor con Samuel Beckett y en 1979 obtuvo el Premio Miguel de Cervantes, uno de los principales reconocimientos de las letras en español. Sin embargo, nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, pese a que su nombre estuvo asociado durante años con las candidaturas al galardón.

Su trayectoria quedó marcada por una producción que atravesó distintos géneros y por la circulación internacional de sus libros. Décadas después de su muerte, sus cuentos, poemas y ensayos continúan siendo objeto de traducciones, reediciones y estudios literarios.