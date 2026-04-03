La cotización deldólar este viernes, 3 de abril de 2026 llegó a 3665.87 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,16%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.06%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.97%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un par de aumentos intercalados y una estabilidad momentánea. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.18%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.44%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.587,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 733.174,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.832.935,05 pesos colombianos.