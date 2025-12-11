En una operación sin precedentes que intensifica la presión sobre el régimen venezolano, fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, confirmó el presidente Donald Trump este miércoles.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca. El mandatario agregó que “otras cosas están sucediendo”, aunque se limitó a indicar que se publicarán fotos de la operación y que asumía que Estados Unidos se quedaría con el petróleo.

Trump vs. Venezuela: una operación coordinada en aguas internacionales

Según reportes de medios venezolanos, la operación ocurrió en aguas internacionales, a corta distancia de la costa nororiental de Venezuela. La acción fue liderada por la Guardia Costera estadounidense con apoyo de la Marina, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con agencias internacionales.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Casa Blanca ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela, ni Petróleos de Venezuela (PDVSA) habían emitido comentarios oficiales sobre el incidente.

El dirigente venezolano opositor Carlos Paparoni aseguró en su cuenta de X que se trata del buque AZURE, “una embarcación que salía de Venezuela con la intención de colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo controles, sanciones y utilizando rutas asociadas a redes criminales que operan junto al régimen de Nicolás Maduro”, precisó.

Hoy fue interceptado el buque AZURE, una embarcación que salía de Venezuela con la intención de colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo controles, sanciones y utilizando rutas asociadas a redes criminales que operan junto al régimen de Nicolás Maduro. — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) December 10, 2025

La “flota fantasma”: cómo Venezuela evade las sanciones

El buque incautado forma parte de la conocida “flota fantasma” que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para evadir restricciones, navegando con bandera no identificada y cargamento procedente de terminales de PDVSA.

Esta red clandestina ha sido ampliamente documentada por organizaciones como Transparencia Venezuela. Los llamados “buques zombis” adoptan las identidades de petroleros desguazados para parecer legítimos y evitar el escrutinio de las autoridades estadounidenses y de otros países.

El fenómeno de las flotas oscuras no es exclusivo de Venezuela. Rusia, Irán y Venezuela utilizan aproximadamente 1200 buques que transportan petróleo sancionado, siendo el 50% exclusivamente para crudo ruso, el 20% para iraní y el 10% para venezolano. Estos navíos suelen:

Apagar sus sistemas de identificación automática (AIS) para evitar el rastreo obligatorio.

Utilizar banderas de conveniencia de países como Comoras, Islas Cook, Palau, Gabón y Barbados.

Realizar transferencias de barco a barco (ship-to-ship) en aguas internacionales.

Falsificar documentación sobre el origen del crudo.

Investigaciones publicadas en 2025 revelaron que al menos 113 tanqueros fueron utilizados para el transporte furtivo de crudo venezolano en 2024, con una capacidad cercana a los 14 millones de toneladas. La mayoría de este petróleo tiene como destino China y otros países asiáticos, donde se vende con descuentos significativos debido al riesgo de sanciones.

Consecuencias económicas inmediatas

La incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, porque es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías, señalaron analistas consultados por Bloomberg.

El petróleo es el principal recurso de Venezuela, que posee las mayores reservas probadas del mundo. Sin embargo, las sanciones obligan al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos. Mientras que el crudo venezolano sin sanciones cotizaría alrededor de 58 dólares por barril, bajo el régimen de restricciones se vende por aproximadamente 32 dólares, según datos de Transparencia Venezuela.

Los futuros del petróleo subieron tras la noticia de la incautación. Los futuros del crudo Brent a nivel mundial se negociaban a 62,35 dólares por barril, un alza de 41 centavos, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense cerraron con un alza de 21 centavos, a 58,46 dólares por barril.

La mayor presencia militar de EE.UU. en décadas

La interceptación representa la primera incautación directa de un tanquero venezolano desde el endurecimiento de las sanciones en 2019 y se produce apenas 48 horas después de que el presidente Donald Trump declarara que “los días de Maduro están contados”.

El presidente Trump ha ordenado en las últimas semanas un masivo despliegue militar estadounidense en la región, que incluye un portaaviones (el Gerald Ford, el mayor del mundo), aviones de combate y decenas de miles de soldados. El martes, el ejército estadounidense voló un par de aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela en lo que parecía ser lo más cercano que los aviones de guerra habían llegado al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión.

Hasta ahora, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, en operaciones que la administración Trump justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Trump ha sugerido repetidamente que habrá pronto ataques terrestres, aunque no ha ofrecido detalles sobre la ubicación ni el alcance de estas operaciones.

Coincidencia con el Nobel de la Paz a María Corina Machado

La incautación del petrolero ocurrió el mismo día en que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo a la que no pudo asistir personalmente, aunque aseguró que llegaría a la capital noruega en las próximas horas.

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025.

Por su parte, Nicolás Maduro ha llamado a los ciudadanos venezolanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. En los últimos meses, el gobierno venezolano desplegó tropas, barcos, aviones y drones en la frontera con Colombia, en algunos estados costeros y en áreas estratégicas.