Emigrar: los requisitos para solicitar la visa que permite estudiar en las mejores universidades de Europa

Si querés emigrar para estudiar en las mejores universidades de Europa, es clave conocer los requisitos para la visa. Según el Academic Ranking of World Universities 2024, la University of Cambridge, la University of Oxford y la París-Saclay University están entre las mejores universidades del mundo.

Para estudiar en estos prestigiosos centros educativos en Francia y Reino Unido, es clave entender los requisitos necesarios para obtener la visa que te abrirá las puertas a estudiar en Europa.

Requisitos para solicitar la visa de estudiante de Reino Unido

Para solicitar la visa de estudiante en el Reino Unido, es fundamental cumplir con ciertos requisitos esenciales. Deberás presentar:

Pasaporte vigente o documento de viaje válido.





Confirmación de Aceptación para Estudios (CAS) emitida por la institución educativa donde realizarás tu curso.





Prueba de fondos suficientes para cubrir tus gastos de manutención y el costo del curso, dependiendo de tu situación personal.





Certificado ATAS válido, si tu curso y nacionalidad lo requieren.





Consentimiento de tus padres o tutor legal, si sos menor de 18 años.



Resultados de un test de tuberculosis, en caso de que sea necesario.





Consentimiento por escrito de tu patrocinador financiero si has recibido apoyo económico para el curso en los últimos 12 meses.





Nivel de inglés.

Podés iniciar el trámite hasta 6 meses antes del inicio de tu curso, y recibirás una respuesta en aproximadamente 3 semanas. La duración de tu estadía dependerá del nivel del curso: hasta 5 años para cursos de grado y hasta 2 años para cursos de nivel inferior.

El costo de la visa es de £490 si aplicás desde fuera del Reino Unido, y también tendrás que abonar un recargo por el servicio de salud. Durante tu estadía en el país británico vas a poder estudiar y trabajar menos de seis horas, dependiendo lo que estudies.

Para solicitar la visa de estudiante en el Reino Unido, es obligatorio contar con un pasaporte vigente y una Confirmación de Aceptación para Estudios (CAS) de la institución educativa. (Foto: Unsplash)

Requisitos para solicitar la visa de estudiante en Francia

El visado de larga duración con valor de permiso de residencia "estudiante" (VLS-TS "étudiant") permite residir en Francia entre cuatro meses y un año para cursar estudios superiores. Para poder solicitarla debés tener más de 18 y haber sido aceptado en una universidad del país europeo.

Este visado ofrece varios beneficios, como:

Viajar libremente por todos los países del espacio Schengen.

Trabajar hasta 964 horas al año, lo que equivale a 20 horas semanales, para complementar tus ingresos.

Acceder a VISALE, una fianza locativa estudiantil gratuita.

Recibir subsidios de alquiler de la CAF.

Prolongar tu estadía más allá de la duración inicial del permiso de residencia.

El visado VLS-TS "étudiant" permite estudiar en Francia por un período de cuatro meses a un año y residir legalmente en el país. (Foto: Freepik)

Es fundamental que valides tu visado en los tres meses siguientes a tu llegada a Francia, ya que después de este período, no podrás viajar fuera del país sin haberlo validado. El proceso de validación es completamente en línea y requiere: