En un rincón paradisíaco donde el lujo convive con playas de aguas serenas y arenas blancas, un resort de América Latina acaba de alcanzar uno de los mayores reconocimientos del turismo mundial, posicionándose como el más exclusivo de toda la región.

Rodeado de naturaleza exuberante y diseñado para ofrecer una experiencia que combina exclusividad, bienestar y descanso absoluto, este hotel resort fue distinguido como el mejor de América del Sur por los World Travel Awards.

El hotel de América Latina seleccionado como el mejor del mundo

El gran protagonista de este reconocimiento es el Tivoli Ecoresort Praia do Forte, un complejo brasileño que fue elegido como el Mejor Resort de Sudamérica por los prestigiosos World Travel Awards, considerados los “Óscar del Turismo”.

El hotel de América Latina que fue elegido como el mejor del mundo y llena de orgullo a la región Fuente: Tivoli Ecoresorts

Este galardón destaca a los hoteles y resorts que alcanzan niveles sobresalientes de servicio, infraestructura, sostenibilidad y experiencia del huésped, y posiciona al establecimiento dentro de la élite mundial del sector.

El Tivoli Ecoresort se distingue por su propuesta única, donde la sofisticación se integra con un entorno natural preservado. Sus habitaciones con vistas a jardines tropicales, sus amplias piscinas, gastronomía de nivel internacional con influencias locales y su reconocido Anantara Spa, que es uno de los más premiados de Brasil, fueron algunos de los factores clave para la elección del jurado.

Cómo es el resort de Brasil que ganó el World Travel Awards

Junto con el lujo, confort y una amplia variedad gastronómica que se adapta a todo tipo de paladares, el hotel Tivoli Ecoresort Praia do Forte es reconocido por su simbiosis con el entorno natural, lo cual lo hace prácticamente único.

En este sentido, se ofrecen actividades para todas las edades, deportes acuáticos, senderos ecológicos, espacios de relajación y experiencias culturales que amplían el abanico de posibilidades durante la estadía.

Asimismo, el Tivoli Ecoresort Praia do Forte compitió contra los siguientes hoteles de Lationoamérica:

Dom Pedro Laguna (Brasil)

Disfruta de Punta del Este (Uruguay)

Suites Beach Park Resort (Brasil)

Vila Galé Alagoas (Brasil)

Vila Galé Cumbuco (Brasil)

¿Cómo son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards (WTA) son considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria turística global. Desde su creación en 1993, su objetivo es destacar la excelencia en todos los segmentos del turismo, desde hoteles y aerolíneas hasta destinos, operadores y empresas de tecnología del sector.

El funcionamiento de los WTA se basa en un sistema de nominaciones regionales y globales, en donde las diferentes regiones de cada uno de los continentes compiten entre sí para determinar, por ejemplo, al “Mejor Resort”, “Mejor Aerolínea”, “Mejor Destino”, entre otras.

A lo largo de los años, los World Travel Awards se han convertido en un termómetro internacional de calidad y una herramienta clave para posicionar destinos turísticos y cada año se entregan diferentes distinciones para todas las categorías de los WDT.