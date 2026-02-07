Javier Millán tiene 20 años y estudia Diseño y Moda en la Universidad de Navarra. Durante el periodo estival trabaja como camarero en la Tasca de Don José, un restaurante de Pamplona, para poder generar ingresos que le permitan dar el siguiente paso en su formación. Su objetivo es claro: ahorrar lo suficiente para poder marcharse a Madrid y cursar un máster de estilismo. El joven forma parte de una generación de estudiantes que utiliza el verano como periodo de ahorro intensivo. Según el reportaje publicado por el Diario de Navarra, Javier declaró: “Estoy pensando en irme a estudiar algún máster de estilismo a Madrid y con este trabajo puedo ahorrar para mi futuro”. El caso de Javier no es aislado. En España, 959.200 jóvenes compaginan estudios y trabajo, una cifra que representa el 16% de los jóvenes españoles según datos de la Encuesta de Población Activa. La hostelería se ha convertido en uno de los principales sectores de empleo para estudiantes universitarios por su flexibilidad y por no requerir titulación previa. Según un estudio de Eurostat, España es el país de la Unión Europea donde más universitarios trabajan como camareros, con un 83,7% de sobrecualificación en el sector. Sin embargo, para muchos jóvenes como Javier, el objetivo no es desarrollar una carrera en hostelería, sino generar los recursos necesarios para continuar con su formación académica. Los másteres de estilismo y moda en España tienen precios muy variables según el centro y la especialización. Los programas oficiales en universidades públicas pueden oscilar entre 945 y 2500 euros por curso académico, mientras que los másteres en escuelas privadas especializadas en moda suelen situarse entre 8000 y 20.000 euros anuales, dependiendo de la institución y la ciudad. Madrid concentra buena parte de la oferta formativa en moda y estilismo, con centros como IED Madrid, Escuela Superior de Diseño de Madrid (ESDM) o programas de universidades privadas. A los costes de matrícula hay que sumar el alquiler en la capital, donde el precio medio de una habitación para estudiantes ronda los 500-600 euros mensuales, según datos de organizaciones estudiantiles. Javier reconoce que el trabajo en hostelería, aunque exigente, le aporta más que un salario: “Nunca está mal ganar experiencia en el sector de la hostelería”, según declaraciones recogidas en el mismo reportaje del Diario de Navarra, de agosto de 2024. El empleo temporal en verano le permite concentrarse en sus estudios durante el curso académico y acumular recursos para el siguiente paso formativo. El estudiante de Diseño y Moda forma parte de un equipo de jóvenes que trabajan juntos en la Tasca de Don José, donde comparte turno con compañeros de su edad que también estudian y buscan financiar proyectos futuros. La combinación de estudios, trabajo estacional y ahorro se ha convertido en la fórmula más habitual para los universitarios que buscan continuar su formación sin depender exclusivamente del apoyo familiar.