Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 21 de abril de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.569,41 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.72%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.16%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en el mercado. A pesar de algunas estabilizaciones, el comportamiento general sugiere una incertidumbre en la demanda y oferta de la divisa. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este martes, 21 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 356.940,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 713.881,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.784.704,95 pesos colombianos.