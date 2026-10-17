Oficial y confirmado | El Gobierno nacional comprará 43 trenes nuevos para modernizar la flota de servicios: de cuánto es la inversión y a qué líneas se incorporarán

El Gobierno nacional avanza con la compra de 43 trenes nuevos, según informó Trenes Argentinos en sus canales oficiales, en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria.

Se trata de Unidades Múltiples Diésel (DMU) que buscan modernizar la flota de servicios, mejorar la seguridad y eficiencia de transporte de pasajeros. Según el comunicado, en las últimas horas se efectuó el pago para que se integren a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a finales del 2027.

La noticia significa un avance importante en materia de condiciones de viaje de la red de trenes del AMBA, ya que desde el 2015 no se compran trenes para los servicios de esta región.

A qué líneas se incorporarán los nuevos trenes

Estas unidades se incorporarán en los ferrocarriles:

Roca.

Mitre.

Sarmiento.

San Martín.

Belgrano Sur.

Es decir, que los más de 1.3 millones de pasajeros que viajan por estas líneas de trenes se verán beneficiados por estas unidades modernas.

Oficial y confirmado | El Gobierno nacional comprará 43 trenes nuevos para modernizar la flota de servicios: de cuánto es la inversión y a qué líneas se incorporarán

La compra de estas unidades optimizará el servicio de red de ferrocarriles en el AMBA de la siguiente manera:

Mejorará las frecuencias de los trenes debido al incremento en la velocidad de circulación.

Reducirá los tiempos de viaje.

Optimizará las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros.

Tendrá más confort y experiencia de viaje.

Ahorrará combustible a casi la mitad.

De cuánto es la inversión de los trenes

Según Trenes Argentinos, la inversión asciende a 342 millones de dólares y las primeras formaciones comenzarán a llegar a finales de 2027 .

La compra incluye, además, elementos necesarios para los primeros tres años de mantenimiento:

Provisión de insumos.

Consumibles.

Componentes.

Asimismo, también incluirá documentación técnica y la puesta en marcha de las unidades.

La noticia se da en el marco del DNU 525/25 para la Emergencia Ferroviaria, diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. A través de ella, también se realizan obras de infraestructura para mejorar las condiciones operativas de los trenes y la optimización de gastos.