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El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por tormentas en La Pampa y San Luis para este martes 20 de octubre.

Según el organismo, el área será afectada por chaparrones y tormentas de variada intensidad. En este sentido, se esperan precipitaciones entre 20 y 40 mm, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica.

Zonas afectadas por la alerta amarilla, provincia por provincia

La Pampa

Curacó.

Lihuel Calel.

Chical Co.

Puelén.

Chalileo.

Limay Mahuida.

Loventué

Se aproximan tormentas este martes 20 de octubre: se espera actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos en La Pampa y San Luis. Servicio Meteorológico Nacional

San Luis

Gobernador Dupuy.

Zona baja de Belgrano.

Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

Qué quiere decir la alerta amarilla y qué recomendaciones da el SMN

Según el organismo, la alerta amarilla por tormentas significa: informarse. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, explica el SMN.

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Es importante que la población sureña bajo alerta amarilla por tormentas tome en cuenta las recomendaciones antes de continuar con sus actividades diarias.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tiene una máxima de 19°C y una mínima de 12°C con cielo algo nublado en lo que resta de la mañana, parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado durante la noche.