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El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por tormentas en La Pampa y San Luis para este martes 20 de octubre.

Según el organismo, el área será afectada por chaparrones y tormentas de variada intensidad. En este sentido, se esperan precipitaciones entre 20 y 40 mm, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica.

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Zonas afectadas por la alerta amarilla, provincia por provincia

La Pampa

  • Curacó.
  • Lihuel Calel.
  • Chical Co.
  • Puelén.
  • Chalileo.
  • Limay Mahuida.
  • Loventué
Se aproximan tormentas este martes 20 de octubre: se espera actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos en La Pampa y San Luis.
Se aproximan tormentas este martes 20 de octubre: se espera actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos en La Pampa y San Luis.Servicio Meteorológico Nacional

San Luis

  • Gobernador Dupuy.
  • Zona baja de Belgrano.
  • Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

Qué quiere decir la alerta amarilla y qué recomendaciones da el SMN

Según el organismo, la alerta amarilla por tormentas significa: informarse. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, explica el SMN.

  1. Evitar salir.
  2. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  3. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  5. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Es importante que la población sureña bajo alerta amarilla por tormentas tome en cuenta las recomendaciones antes de continuar con sus actividades diarias.

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