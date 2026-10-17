Una modalidad que se adoptó entre los viajeros aventureros es la de voluntariado, la cual permite conocer un lugar a un costo más bajo que la manera tradicional. Esto es porque el anfitrión, en la mayoría de los casos, ofrece un espacio para vivir y ciertas comodidades durante un tiempo determinado, a cambio de que la persona colabore con el lugar una baja cantidad de horas a la semana.

En este caso, un proyecto ecológico en San Marcos Sierras, Córdoba, compartió la publicación en la plataforma de intercambio Workaway.

No obstante, antes de postularse, conviene conocer en profundidad las condiciones, ya que se deben tener en cuenta las horas de colaboración, qué incluye el alojamiento y qué gastos corren por cuenta del voluntario.

La propuesta del domo ecológico en Córdoba

Según la publicación de Workaway, el proyecto integra ecología, agricultura y preservación de la naturaleza a 5 km del pueblo de San Marcos Sierras, en el barrio Rincón, al que se llega en colectivo o bicicleta desde el centro.

Los anfitriones piden ayuda con distintas actividades:

Jardinería y cuidado de plantas en espacios abiertos.

Mantenimiento de las construcciones.

Proyectos ecológicos y trabajos manuales .

Tareas del hogar y cocina.

El anfitrión señala que la carga horaria no supera 3 horas por día y el resto del tiempo queda libre para recorrer la zona o para disfrutar de las actividades del domo: aprender de energía solar o armar proyectos de arte.

Domo ecológico en San Marcos Sierras, Córdoba. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

A cambio de la colaboración, el voluntario obtiene:

Domo con cama para dormir con espacio para hasta cuatro voluntarios.

Cocina pequeña.

Baño privado.

Acceso a internet.

La estadía mínima es de dos semanas y el anfitrión busca voluntarios con iniciativa propia, es decir, que colaboren con el lugar sin esperar instrucciones.

Requisitos para postularse al voluntariado

Los requisitos son los siguientes:

Experiencia previa como voluntario.

Iniciativa propia para colaborar.

Preferentemente, experiencia en jardinería .

Idioma español o inglés.

Cabe destacar que hay gastos que corren por cuenta del voluntario; es decir, los pasajes a Córdoba, el transporte interno, el seguro de viaje y la visa (en el caso de que fuera necesario) se deben tener en cuenta antes de postularse en la plataforma.

Para postularse solo basta con crearse un perfil en Workaway, buscar la publicación, postularse con sus datos personales y esperar que el anfitrión acepte. La disponibilidad es de octubre hasta diciembre de 2026. Luego se retomará el voluntariado en marzo del 2027 hasta fin de aquel año.

En conclusión, este voluntariado ofrece alojamiento en medio de la naturaleza a cambio de muy pocas horas de colaboración a la semana. Se trata de una oportunidad para conocer San Marcos Sierras a bajo costo y en un ambiente muy tranquilo.