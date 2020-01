Uruguay: cómo es y dónde está el hotel elegido entre los 100 mejores lugares del mundo

Ubicado en las Sierras de Carupé, en el departamento de Maldonado, Sacromonte es un paraíso oculto elegido por la famosa revista británica TIME como uno de los 100 mejores lugares para visitar.

A sólo 50 minutos de Punta del Este, Sacromonte se compone de un viñedo y cuatro refugios. Cada uno de ellos se asienta sobre cimientos de piedra de origen local y tiene una fachada, del piso hasta el techo, hecha de vidrios espejados.

El hotel y viñedo, que abrió sus puertas en 2017, fue fundado por el peruano Edmond Borit.

Su abuelo fue un viticultor de Genneton (Deux-Sèvres) y enólogo de Montpellier, pero terminó mudándose de Francia a Perú a los 30 años. Una vez instalado allí, y después de muchos años trabajando en la industria del vino en la región de Ica, estableció su propia bodega, Viña Borit. Edmond quiso continuar el legado de su abuelo y decidió llevar adelante un viñedo propio para vinos de alta gama y hospedaje de lujo.

Se enamoró del paraje y sin saber muy bien cómo arrancar el proyecto, convocó al paisajista argentino Roberto Mulieri, radicado hace 25 años en Uruguay.

Sacromonte, enclavado en las sierras de Maldonado, ofrece cuatro pequeñas casas de frente vidriado. La idea original de Edmond era instalar cabañas de lujo sustentables, pero luego de dos años de intervenir las primeras 15 hectáreas, la cambió por completo porque se dio cuenta que no quería que el paisaje perdiera relevancia ante ninguna edificación.

Los refugios, diseñados por el estudio MAPA, tienen forma de containers minimalistas y cuentan con paneles solares para que sean lo más sustentables posible.

¿Cómo es cada shelter?

60 m2 de área interior e impresionantes vistas a la viña, las sierras, el valle o la laguna

Más de 600 m2 de área exterior privada, con terraza y jardines

Piscina privada

Dormitorio principal con cama king-size y sábanas de algodón de 450 hilos

Living-comedor con estufa a leña

Kitchenette

Rincón de lectura con day bed, donde dos niños pueden dormir por la noche

Buggy eléctrico 4×4 a tiempo completo para uso durante la estadía

Aire acondicionado y wifi

En tanto, en las cinco hectáreas del viñedo se pueden encontrar variadas cepas: tannat, cabernet sauvignon, cabernet franc y merlot (una hectárea de cada una), syrah y marselan (media hectárea), todas traídas de Francia. Por el momento, cuentan que no se plantaron cepas blancas. Su primera vendimia fue en 2017, que se vinificó en Viña Edén, al igual que la 2018.

Una opción para visitar Sacromonte, además de alojarse allí (la noche, según la temporada, varía entre u$s 450 y u$s 750), es el One Day Experience. Se hace sólo los sábados con tour guiado por el viñedo, una hora de senderismo en el monte y almuerzo completo con vinos. El precio es de u$s 120 por persona. La opción del almuerzo, sin vino, cotiza u$s 60 por persona.