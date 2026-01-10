El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre para Uruguay un escenario “extraordinario” y “fabuloso” y celebró que es “un avance que puede significar el cierre definitivo de 25 años de discusión”.

Embajadores de los 27 países europeos se reunieron y, por mayoría, ratificaron el acuerdo negociado desde hace más de 25 años y criticado por el sector agropecuario de algunos miembros como Francia, Irlanda y Polonia.

Lubetkin aseguró que la firma será “antes del próximo fin de semana”. Explicó que “la negociación política terminó hace un año cuando Von der Leyen vino a Montevideo a decir que esto estaba ratificado, el 6 de diciembre de 2024; después de allí fue todo un proceso interno entre los europeos”.

Vicente-Manuel-Tort

El ministro explicó que habrá “dos tipos de acuerdo”. Uno provisorio, que tendrá vigencia “desde que los parlamentos del Mercosur comiencen a ratificarlo”. Explicó que en sus comparecencias en el Palacio Legislativo “los parlamentarios uruguayos tomaron el compromiso de ser los primeros en votarlo”.

Posteriormente, llegará el acuerdo definitivo, que deberá tener el aval del Parlamento europeo y “por tanto demorará su buen tiempo”, dijo Lubetkin en una entrevista con Canal 10.

Lubetkin recordó una serie de logros recientes en materia de comercio exterior, entre ellos la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) -integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein- que crea un área de libre comercio con un PIB combinado de más de 4,3 billones de dólares y unos 300 millones de consumidores.

Y también se sumó el avance para ingresar al Tratado Transpacífico. Este panorama “reconfigura completamente” el escenario de Uruguay en materia de colocación de productos en el exterior “en países de enorme incidencia”.