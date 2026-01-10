El ministro señaló que Uruguay “fue coherente” en 2024, cuando no reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En esa misma línea, el canciller aseguró que tampoco reconoce la designación de Delcy Rodríguez, por parte de Donald Trump, como mandataria encargada del país caribeño.

“Nosotros nunca los reconocimos; fuimos coherentes desde las elecciones en no haber reconocido a las autoridades. De la misma forma en la que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien a hoy se ha puesto en su posición. Son parte de la misma realidad, que para nosotros no fueron elegidos democráticamente”, dijo el ministro en rueda de prensa.

De todas formas, Lubetkin condenó la intervención y bombardeo militar de EEUU sobre Venezuela, el 3 de enero y consideró que el accionar de Trump fue “una forma de actuar que solo desequilibra el escenario internacional y finalmente nos afecta a todos”.

El ministro dijo que el accionar de EEUU sirve para que “cualquiera pueda actuar sobre cualquier país para decidir quién tiene que ser o no el presidente de la República”. “Entramos en una zona roja de enorme peligro para la comunidad internacional”, advirtió.

Para Lubetkin la situación actual en el país caribeño “está muy entreverada” y explicó que el objetivo de Uruguay es que “Venezuela vaya hacia un escenario de estabilidad, en el respeto de su soberanía, en el desarrollo de su democracia, en la defensa de su producto, de su materia primera y que tenga la autonomía con un gobierno genuino que lo pueda llevar adelante”.

El canciller dijo que Uruguay apela al diálogo, y que el país puede contribuir debido a su “perfil, imagen y credibilidad”. “Si podemos ayudar para que se faciliten los diálogos, nosotros vamos a estar en primera línea. Naturalmente, lo tienen que pedir”, expresó.

En la misma línea se manifestó el presidente Yamandú Orsi quien consideró que, “en la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, es una buena noticia” que Maduro ya no esté al mando de Venezuela.

“Yo digo lo que es: es el mismo régimen, lo que ahora cambió un poco. Pero no veo elecciones; el día que vea elecciones democráticas y gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir sí, que es así”, indicó el mandatario en rueda de prensa.