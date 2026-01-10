El 49% del territorio nacional está en condiciones hidrológicas entre bajo y por debajo de lo normal, de acuerdo a los datos de diciembre del boletín hidrológico de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente.

El relevamiento técnico señala que esta condición persiste desde hace cuatro a cinco meses, principalmente en las cuencas hidrográficas del río Santa Lucía, San José, vertiente océano Atlántico (arroyo Pando, Solís Grande, arroyo Maldonado, Laguna Rocha, entre otras) y las cuencas que aportan a la Laguna Merín, como el río Cebollatí.

El informe muestra que las cuencas que aportan al tramo inferior del Río Uruguay (Cuareim, Arapey y Daymán, entre otras) y que drenan al Río de la Plata (Rosario, San Juan) permanecen en condiciones hidrológicas dentro del rango normal para esta época del año.

Las cuencas del tramo inferior del Río Uruguay y de la parte alta del Río Negro registraron acumulados significativos superiores a 150 milímetros, las cuencas del Río de la Plata y Frente Marítimo (incluyendo las cuencas del río Santa Lucía y San José) tuvieron acumulados promedios mensuales que oscilaron entre 20 y 45 milímetros.

En las cuencas del arroyo Pando y arroyo Colorado, ubicadas en el tramo inferior del río Santa Lucía, los acumulados fueron inferiores a 10 milímetros.

La perspectiva hidrológica para enero y febrero marca una alta probabilidad (un 70% en el corto plazo) de que los caudales en la región hidrográfica del río Santa Lucía, vertiente océano Atlántico y la Laguna Merín permanezcan por debajo de lo normal durante el primer mes del año.

El trabajo de los técnicos señala que la perspectiva es que a partir de marzo las condiciones comiencen a normalizarse, pero la probabilidad es alta que en ese mes se mantengan las condiciones deficitarias, aunque dependerá de la evolución de las lluvias esperadas para los próximos meses.