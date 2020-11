This is Us capítulo 3: cuándo es el estreno del nuevo episodio de la temporada 5 de la serie de Fox Premium y dónde ver las temporadas anteriores en Amazon Prime

Hoy se estrena el capítulo 3 de This is Us: qué se viene en la serie más vista del año Volvió This is Us a Fox Premium. El estreno de la temporada 5 con un capítulo doble fue un éxito en la Argentina. Por qué ver la serie, quiénes son los Big Three, cuándo llega el nuevo capítulo 3, a qué hora y qué pasa con la familia este año. Además, en Amazon Prime ya se pueden ver las temporadas anteriores completas

Pandemia, discursos violentos, racismo, protestas sociales y represión policial. Tal vez aún no estemos preparados para ver tantos aspectos del mundo real a través de una ficción. Más aún, si no se trata de una distopía. El estreno de la temporada 5 de This is us por Fox Premium dejó sensaciones encontradas entre sus seguidores: por un lado, la alegría de reencontrarse después de 7 meses con The Big Three; por el otro, la extraña sensación de estar -más que nunca- siendo espectadores de una continuación de la vida real.

Todo indica que eso es lo que se viene también en el estreno del tercer capítulo, que se puede ver hoy, miércoles 11 de noviembre a las 23 horas.

Con el estreno de la temporada 5 se rompió algo de la fantasía en torno a ese universo utópico que conformaba la familia Pearson para ver nacer una serie nueva, ni mejor ni peor, pero sustancialmente diferente. La irrupción de eventos de la realidad tan desoladores en la trama de This is Us reforzaron a niveles inesperados la identificación entre audiencia y personajes. ¿Dónde termina uno y empieza el otro si ambos estamos experimentando y sintiendo lo mismo? Y más aún, ¿dónde termina la realidad y empieza el entretenimiento?

Los dos primeros capítulos que conformaron la premiere estrenada por Fox Premium fueron probablemente los más duros. El sabor agridulce que caracteriza a la historia de esta familia perfecta signada por una gran tragedia se tornó un poco más ácido. Si bien hubo momentos felices y emotivos, especialmente en relación al futuro de Kevin y los recuerdos de Rebecca y Jack, la quinta temporada parece estar totalmente atravesada por la realidad.

En primer lugar, un elemento ficcional, el cumpleaños número 40 de Kevin, Kate y Randall que encuentra a los mellizos celebrando en la cabaña familiar y lejos -por primera vez en cuatro décadas- de su hermano adoptivo. Fiel al estilo de This is Us, esta fecha fue la excusa perfecta para incluir escenas nunca vistas del parto de Rebecca, el nacimiento de Randall con memorias de sus padres biológicos, y todas las causalidades que tuvieron lugar en el momento exacto para que él también se convirtiera en un Pearson.

En segundo lugar, la pandemia del coronavirus fue otro de los pilares de los primeros dos capítulos, ya que los protagonistas usan tapabocas y alcohol en gel, hacen cuarentena y observan con preocupación cómo suben las cifras de infectados y fallecidos alrededor del mundo.

Sin embargo, fue el tercer eje íntimamente relacionado a la vida social y política de los Estados Unidos el que definitivamente impactó de lleno en esta quinta temporada: el movimiento Black Lives Matter.

A diferencia de sus hermanos de raza blanca, Randall Pearson es negro, al igual que su mujer Beth y sus tres hijas. Y si bien sus padres adoptivos se esforzaron por naturalizar esta situación, muchas veces esas buenas intenciones se transforman en invisibilización: aquello que no se nombra simplemente no existe. Este es el corazón de los dos primeros capítulos: de qué forma afectan determinados asuntos sociales como el asesinato de George Floyd en Minneapolis y el movimiento Black Lives Matter sobre la vida privada de una familia.

Qué se viene en el capítulo 3

Con motivo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, NBC estrenó el tercer capítulo el martes 10 de noviembre. Y hoy, viernes 11 de noviembre, a las 23 horas se puede ver en la Argentina en Fox Premium Series.

En el próximo episodio, Kevin y Madison empezarán a transitar su reciente compromiso, mientras que Kate y Toby darán un gran paso en el proceso de adopción. Y, en un salto al pasado, se verá a Jack y Rebecca preparándose para afrontar la pubertad de sus hijos.

La nueva temporada continuará indagando en la enfermedad de Rebecca, el distanciamiento entre Kevin y Randall y la nueva relación de Kevin con Madison. Además, luego de uno de los mayores giros de la historia hasta el momento, se revelará lo que realmente sucedió con la madre biológica de Randall después de su nacimiento.

Amazon Prime Video subió recientemente la cuarta temporada a su plataforma para quienes quieran ponerse al día o revivir algunos episodios junto a los Pearson. Por lo pronto, habrá que conformarse con los que ya sabemos: la realidad es cada vez más inverosímil y la ficción se parece cada vez más a nuestro día a día. Así y todo, ambas continuarán.