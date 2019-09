Brasil: por qué Imbassaí es la playa más paradisíaca de Salvador de Bahía Inmersa en una reserva natural, combina el encanto de cuando era apenas un pueblo de pescadores con un resort all inclusive y parque acuático de vanguardia.

A sólo 87 kilómetros de Salvador de Bahía, entre los centros turísticos de Praia do Forte y Costa do Sauipe, se encuentra uno de los destinos más bellos del norte de Brasil: Imbassaí, una perla por descubrir. Más allá de los kilómetros de playas paradisíacas que caracterizan al país tropical, esta zona en particular cuenta con un atractivo único para los amantes de la naturaleza y la vida al aire libre: está inmersa en una reserva natural. Así, sus caminos invitan a atravesar dunas, pantanos, lagunas e incluso un río –el Imbassaí– que se une con el océano Atlántico, abriéndose paso entre las hileras de imponentes cocoteros.

Por su clima cálido, con temperaturas promedio de 25°C durante todo el año y sus playas tranquilas, de arenas claras bañadas por el mar turquesa, Imbassaí es un destino para visitar en cualquier momento del año. Históricamente, su población vivía de la pesca y la agricultura, hasta que la construcción de la ruta Linha Verde la conectó con el circuito turístico del Estado de Bahía. Por lo tanto, si bien está plenamente comunicada con la ciudad de Salvador –a sólo 1 hora del aeropuerto en auto–, aún conserva el encanto y la calma propia de un pueblo de pescadores.

Lo interesante es que en el interior de la reserva, entre sus palmeras y su rica flora, existe un resort de nivel internacional que permite disfrutar del encanto de la Costa Dos Coqueiros y la reserva sin resignar el confort y el entretenimiento: el Grand Palladium Imbassaí. Este hotel cuenta con piscinas, un parque acuático, bares y restaurantes, y un spa en el que ofrecen terapias, masajes y tratamientos corporales. Las distintas villas y edificios del complejo se conectan con la playa a través de una pasarela que atraviesa la reserva; desde allí, es posible avistar aves, reptiles e incontables monos tití que se acercan a curiosear.

Atractivos cercanos

Por su cercanía con Salvador de Bahía es indispensable dedicarle un día al city tour para conocer la ciudad. Su centro histórico, el Pelourinho, fue un distrito residencial poblado de casonas coloniales características de la arquitectura portuguesa de estilo barroco entre el año 1500 y comienzos del siglo XX; sin embargo, a mediados del 1900 entró en una profunda decadencia.

En la década del '90, a raíz del nombramiento de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, el Pelourinho se revalorizó con la restauración de las fachadas de edificios emblemáticos y el fomento del turismo, atraído principalmente por su arquitectura y su vida cultural.

Otra excursión interesante es conocer Praia do Forte, situado a sólo 10 kilómetros de Imbassaí. Más allá de sus callecitas céntricas, sus restaurantes de cocina bahiana y su espíritu de pueblo pesquero, uno de los principales atractivos turísticos de este sitio es Projeto Tamar. Creado en 1980, el objetivo original de esta organización sin fines de lucro fue proteger a las tortugas marinas de la extinción en las costas de Brasil.

Con el correr del tiempo, su trabajo se expandió a la preservación de otras especies marinas que se encuentran en peligro, tanto por la actividad pesquera como por la proliferación de la basura en el océano. Hoy, la ONG rescata animales heridos, los rehabilita y los devuelve a su hábitat natural, a excepción de aquellos que no lograrían sobrevivir en su ecosistema. Projeto Tamar es un espacio entretenido y didáctico para conocer a estos animales y aprender sobre el gran trabajo que desde hace casi 40 años realizan sus voluntarios.

Datos útiles