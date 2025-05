Visas congeladas: en números, cuál es la oportunidad que se les abre a las universidades argentinas

El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ya comienza a impactar en el ámbito académico. A tono con sus políticas migratorias más restrictivas, ordenó la semana pasada la revocación temporal de la certificación de la Universidad de Harvard para recibir estudiantes internacionales, alegando cuestiones de "seguridad nacional" y su participación en protestas recientes.

Aunque la jueza federal Allison D. Burroughs bloqueó de forma provisoria la medida, el episodio encendió las alarmas en el sistema universitario estadounidense y en miles de estudiantes extranjeros que cada año eligen ese país para formarse.

Sin embargo, con el endurecimiento de las medidas políticas de la dirigencia trumpista, las universidades argentinas podrían encontrar una ventana de oportunidad para atraer talento local que antes optaba por migrar, y convocar a estudiantes de la región que elegían los Estados Unidos como destino para hacer sus estudios y ahora deberán buscar otro destino.

En ese sentido, la Argentina puede posicionarse como un país atractivo dentro de la región, puntualmente, para Brasil, México y Colombia, los tres países con mayor número de estudiantes en los Estados Unidos. Se trata de un alumnado internacional que va en aumento: entre 2023 y 2024, la cantidad de estudiantes brasileros en suelo norteamericano aumentó 5,3%. Por su parte, Colombia registró un aumento del 11,3% -el mayor de la región- y pasó de 9.096 a 10.120 estudiantes. En tanto la cantidad de estudiantes mexicanos en ese país creció un 6,4%, alcanzando los 15.474 alumnos.

Oportunidades de las universidades argentinas

Algunos factores juegan a favor de la Argentina: la oferta de MBA y posgrados ejecutivos en el país se amplía y diversifica bajo el impulso de una demanda cada vez más específica, y las propuestas de cursado remoto atraen a estudiantes del exterior y del interior del país, con costos de matrícula más bajos que en los Estados Unidos o Europa , aunque quizá no así el costo de vida.

Un factor más suma María José Murcia, directora académica del MBA full time de IAE Business School y profesora del área académica de Política de Empresa del IAE, quien asegura que " en contextos de alta volatilidad mundial la Argentina se vuelve muy atractiva ya que tenemos un gran historial para enseñar cómo gestionar en estos entornos. Es un mercado muy difícil de entender pero que tiene muchas lecciones para ofrecer". Y remarca teniendo en cuentas las medidas de Trump: "Es un muy buen momento para poner a las universidades Latinoamericanas en el spotlight".

Hoy la escuela de negocios tiene un mínimo de 7% de estudiantes extranjeros en su EMBA, porcentaje que asciende al 64% este año en el Full MBA, un degree full english con una duración de 10 meses. "El origen de los estudiantes es muy variado, vienen de la región, de Perú, Ecuador y Uruguay, pero también hay norteamericanos y rusos", detalla.

"La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de restringir el otorgamiento de visas estudiantiles abre un escenario favorable para que países como Argentina, y universidades como UCEMA, se posicionen como destinos atractivos para estudiantes internacionales y locales que hasta ahora consideraban formarse en el exterior", sostiene, por su lado, María Florencia Scholand, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la UCEMA.

Según indica Scholand, la movilidad internacional receptiva en UCEMA aumentó un 26% entre 2023 y 2024 y proyecta un incremento adicional del 16% para este año . Actualmente, la universidad recibe aproximadamente dos comisiones de estudiantes de intercambio por año, y una cantidad similar de participantes en estadías de corta duración, organizadas con objetivos específicos para grupos internacionales.

En lo que va del año, UCEMA recibió estudiantes internacionales provenientes principalmente de América latina y de Europa Occidental, y estudiantes de los Estados Unidos para experiencias de inmersión.

En tanto, desde la Universidad de Belgrano indican que aproximadamente la mitad de sus alumnos son de diferentes países de América latina. Por su parte, en la Escuela de Negocios y Administración Pública (ENAP) de la Universidad de Buenos Aires, el 30% de los alumnos proviene del exterior.

La presencia internacional en suelo norteamericano

La tensión política estadounidense podría afectar el crecimiento del flujo internacional que viene en aumento. En el ciclo académico 2023/24, el país recibió un récord histórico de más de un millón de estudiantes internacionales, lo que representó un aumento del 7% interanual y un impacto económico superior a los u$s 50.000 millones, según se desprende del informe de Open Doors que realiza el Instituto de Educación Internacional, una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos.

Graduación de una camada de la Universidad de Harvard

Si bien los estudiantes internacionales representan poco más del 5% del alumnado universitario a nivel nacional, en Harvard, más del 25% de sus alumnos son extranjeros. En la Universidad de Nueva York los estudiantes internacionales significan un tercio de su alumnado y en Columbia alrededor de un 40%.

Los 10 mejores MBA del mundo según el Financial Times 1. Universidad de Pennsylvania: Wharton (EE.UU.) 2. Columbia Business School (EE.UU.) 3. IESE Business School (España) 4. Insead (Francia) 5. SDA Bocconi School of Management (Italia) 6. MIT: Sloan (EE.UU.) 7. London Business School (Reino Unido) 8. Esade Business School (España) 9. HEC Paris (Francia) 10. Northwestern University: Kellogg (EE.UU.)



En ese sentido, América latina y el Caribe representan la segunda región con mayor cantidad de estudiantes en los Estados Unidos, solo por detrás de Europa.

En este escenario, y durante la última década, la Argentina se mantuvo como uno de los países con mayor presencia de estudiantes internacionales en los Estados Unidos, con cifras que oscilaron entre los 3000 y 4800 alumnos por año .

Sin embargo, la pandemia provocó una caída abrupta: en 2020, solo 1041 argentinos cursaron estudios en ese país. Desde entonces, la recuperación fue parcial y aún no se alcanzan los niveles de prepandemia. Aun así, en el ciclo académico 2022/23 se registró un repunte significativo: el número de estudiantes argentinos aumentó un 140%, alcanzando 2503 alumnos. Fue el cuarto crecimiento más alto a nivel global, solo por detrás de Nueva Zelanda, Japón y Australia.

¿Cuánto cuesta estudiar en los Estados Unidos?

El costo de estudio es uno de los grandes factores de decisión. Un MBA de dos años en Harvard puede costar entre u$s 130.000 y u$s 200.000, incluyendo matrícula, libros, seguro médico y manutención. Niveles similares se encuentran en la Universidad de negocios de Columbia en donde un MBA ejecutivo, con una duración de dos años puede costar alrededor de u$s 300.000.

Universidades de EE.UU. con mayor cantidad de estudiantes internacionales 1. New York University (27,247) 2. Northeastern University - Boston (21,023) 3. Columbia University - New York (20,321)

4. Arizona State University - Tempe (18,430) 5. University of Southern California - Los Ángeles (17,469) *Fuente: Open Doors.

Respecto de los precios, las universidades argentinas optaron por la financiación -en algunos casos, hasta en 24 cuotas- para apoyar a los interesados en cursar. Los valores son en pesos ajustables por inflación según diversos esquemas.

Qué estudian los estudiantes internacionales y cómo se financian

Negocios y Management se destaca como el área de estudio más elegida (21%), seguida por Ciencias Sociales (17,7%), Ciencias Físicas y de la Vida (8,2%) y las Artes Aplicadas y Bellas Artes (7,4%) . En menor medida, figuran las Profesiones de la Salud (6,1%) y Lenguas Extranjeras y Estudios Internacionales (5,7%).

Respecto al financiamiento, más de la mitad (54,5%) costea sus estudios con fondos personales y familiares, mientras que un 21,8% lo hace a través de empleos actuales. La ayuda del gobierno estadounidense representa apenas un 0,1% del total.