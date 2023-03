Mercado Libre quiere tener flota propia hasta de aviones, pero evita conflicto con sindicatos

Mercado Libre volvió a ser la empresa con mejor imagen del país. En el ranking elaborado APERTURA entre líderes de opinión, esta compañía de apenas 24 años de existencia se ubicó por encima de todos los grandes y tradicionales players del mercado argentino por cuarto año consecutivo.



La buena imagen de Mercado Libre no sorprende en absoluto a su presidente, Juan Martín de la Serna. El número uno en la Argentina de la empresa fundada por Marcos Galperin tiene argumentos sólidos para explicar por qué la compañía está pasando por su mejor momento, incluso, en épocas en las que el sector tecnológico atraviesa complejidades en todo el mundo y muchas competidoras tuvieron que restructurarse para seguir en actividad.

El cierre de una mina en Santa Cruz despierta el fantasma de un efecto dominó



Hechos como la mudanza a Uruguay de Galperin trajeron mucha polémica en la Argentina alrededor de la marca. Pero no lograron dañarla. Para De la Serna, las críticas no pudieron impactar en el negocio porque Galperin sigue estando en todos los detalles del día a día de la compañía como en 1999, cuando la fundó.

"Una compañía de 40.000 personas no puede depender de si su fundador vive en Buenos Aires, en Montevideo o en Shangai . Y, para la tranquilidad de todos los usuarios de Mercado Libre, no importa adonde viva, Marcos Galperin sigue compenetrado en la empresa como el primer día", explicó.

De la Serna detalló también cuáles son los desafíos de Mercado Libre para este año. Habló sobre proyectos que quedaron en el camino -como el negocio de la compraventa de autos-, de planes futuros sobre los que trabaja -como el cobro de sueldos a través de Mercado Pago y la posibilidad de comprar en todos los países donde opera con una única cuenta- y acerca del deseo de ampliar su red de transporte, incluso, con aviones propios (algo que ya posee en Brasil pero que, en la Argentina, sigue trabado porque prefiere evitar conflictos con sindicatos) .

¿A qué adjudica que Mercado Libre vuelva a ser la empresa con mejor imagen este año?

Mercado Libre ha ido demostrando consistencia en el tiempo y una visión de largo plazo que distingue a la compañía de la gran mayoría de las de la región. Por eso, creo que nos posicionamos bien en este ranking y porque estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia , en términos de crecimiento, sustentabilidad del negocio y de competencia en los distintos mercados en los que operamos. Fundamentalmente, esto pasa porque seguimos generando valor para los usuarios. Incorporamos más servicios, ponemos al usuario de América latina como foco de todo lo que hacemos, para tratar de mejorarle la vida. Es nuestro propósito.

Creemos que venimos haciendo las cosas bien. Eso, con el correr del tiempo, sale a la luz. Es lo que valoran los usuarios y la comunidad en general, razón por la que nos siguen eligiendo como la mejor empresa argentina.

Además, seguimos invirtiendo, en un mundo que ha tenido un año muy complicado para todos. Incluso en la Argentina, hubo muchas compañías despidiendo gente mientras que nosotros, producto de haber tomado decisiones que correspondían en cada momento, no nos vimos obligados a tomar ninguna decisión drástica sino todo lo contrario. Seguimos contratando más gente.

¿Tuvo impacto en la imagen de Mercado Libre que una figura tan fuerte como Galperin se fuera del país?

No creo que hayamos perdido nada. Todo lo contrario. Ganamos. Un error de las grandes compañías es depender de su fundador por toda la vida . Creo que uno de los grandes méritos de Marcos ha sido rodearse de la mejor gente y más capaz, para poder seguir desarrollando los negocios. Una compañía de 40.000 personas no puede depender de si su fundador vive en Buenos Aires, en Montevideo o Shangai. Para la tranquilidad de todos los usuarios de Mercado Libre, Marcos Galperin, no importa donde viva, sigue compenetrado como en 1999 .

Marcos Galperin fundó Mercado Libre en 1999

¿Es un obsesivo del negocio?

Está atrás del negocio y del detalle como siempre lo hizo. Y, lejos de haber una preocupación, a nosotros nos encanta que pase. La señal más fuerte que tenemos es que hoy, de las 10 posiciones más importantes de la compañía, al menos siete las ocupamos personas con más de 23 años dentro de la empresa . Casi desde el origen. Los otros tres tienen más de cuatro años. Las decisiones no las toma alguien que viene de otro lado y tiene una forma de pensar distinta, o una cultura diferente a la nuestra. Tratamos de que la compañía se impregne de lo que fue durante los primeros años. Se trasmite mucho por el ejemplo, que es la cantidad de gente que está hace años en la compañía.

Ganancias y facturación de Mercado Libre





¿Cómo fue el cierre del último balance de Mercado Libre?

Con récord de facturación y ganancias. En un mundo ya completamente ilíquido, Mercado Libre tiene fondos para seguir invirtiendo. En los mercados más competitivos, hemos ganado market share a lo largo del año, contra competidores de primer nivel que existen en mercados como Brasil y México. Tuvimos también un desarrollo del negocio financiero muy importante. Mercado Pago, por lejos, se sigue consolidando como la opción digital más importante , donde seguimos ofreciendo servicios adicionales a los tradicionales tanto de inversión, como de seguros, de pagos con QR, entre otros.

Mercado Libre: cómo logró tener ganancias y facturación récord mientras otras gigantes están en crisis



¿Qué avance lo sorprendió?

Hay números que nos ponen muy orgullosos. En los últimos meses, 5 millones de usuarios de Mercado Pago pagaron con QR. Más de 1,5 millones de comercios cobraron a través de Mercado Pago alguna vez. El impacto que tiene en la economía todo lo vinculado a los servicios financieros que ofrece Mercado Pago es inmenso. Es una excelente oportunidad, no me canso de decirlo, para que países como la Argentina puedan aprovechar mejor para la inclusión financiera. Todo lo que ocurre en Mercado Pago es susceptible de ser trazado y ayuda a combatir el uso del efectivo, algo tan crítico hoy y complejo de manejar, especialmente, con el actual uso de los billetes de $ 1000. Es tan molesto para moverse. Hay una oportunidad de apoyar el desarrollo del negocio financiero virtual a través de varios mecanismos que aportamos.

¿Qué podría sumarse?

Por ejemplo, que todos podamos optar por cobrar nuestro sueldo por Mercado Pago. ¿Por qué tengo que cobrar en un banco si, al final del día, cuando puedo, saco toda la plata del banco y la pongo adentro de Mercado Pago porque de esa manera compenso un poco la inflación , cosa que no ocurre con un banco?

¿Tiene diálogo con el Gobierno para avanzar en esas medidas? Porque algunas se habilitaron y, luego, se volvió atrás con la decisión.

La relación con el Gobierno es muy buena y muy fluida pero es cierto que en algunas cosas hemos ido para atrás. Con el Banco Central, nunca nos ha ido bien. Todo lo contrario porque, justamente, sentimos que hay una presión muy fuerte de los bancos para demorar lo más posible algunas cosas que, tarde o temprano, van a ocurrir. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue derogar un decreto por el cual se podía cobrar un sueldo en tu cuenta digital. De hecho, invertimos tiempo en desarrollarlo y, a los 45 días de asumir, el Gobierno lo derogó y nunca más se pudo volver a implementar. Esto es algo que seguiremos insistiendo porque tiene lógica hacerlo. Lo mismo con la oportunidad de que parte o todas las asignaciones de asistencia que el Gobierno da a tanta gente, tan necesarias, que puedan ser entregada a través de una billetera digital y que no tengan que salir corriendo a un banco a buscar los billetes para, después, gastarlos en un comercio de cercanía cuando pueden hacerlo leyendo un código QR, como los 5 millones de personas que lo hacen.

Con el Banco Central, nunca nos ha ido bien. Todo lo contrario porque, justamente, sentimos que hay una presión muy fuerte de los bancos para demorar lo más posible algunas cosas que, tarde o temprano, van a ocurrir.

¿Los beneficiarios de planes sociales son un público ya activo de Mercado Pago?

Claro. Y, aunque todos sabemos que consumen rápido ese dinero porque es de primera necesidad, hasta que lo usan, al menos si está en su billetera virtual, pueden ir obteniendo algún rendimiento a través del fondo que tenemos. Por ahora, seguimos adelante con nuestro plan. En algunos países, es más fácil y, en otros, más complicado.

¿Lo hacen en otros países?

En Brasil, sí. Pero todavía no hemos hecho más esfuerzos en otros países en términos de poder canalizar la asistencia a través de este mecanismo.

Mercado Pago versus Mercado Libre

¿Mercado Pago es el fuerte de la compañía entre todos sus negocios?

Hoy, Mercado Libre tiene un ecosistema de negocios muy diversos. Por un lado, tiene su marketplace principal, donde se venden artículos y Mercado Libre cobra una comisión. Por otro, tiene el negocio financiero, donde hay un abanico de distintos instrumentos. Uno es el servicio que se le da a cualquier comercio o persona que quiera cobrar a través de Mercado Pago. Ese un negocio en el que la rentabilidad es muy muy baja pero los volúmenes de dinero que se transaccionan son muy superiores a los que se transaccionan dentro de Mercado Libre. El volumen operado hoy es alrededor de 3 y 3,5 veces más grande fuera de Mercado Libre que dentro . Son personas que pagan una factura de electricidad, que le pagan al verdulero o debitan el pase en la autopista.

Alguno de esos negocios financieros están creciendo mucho y son muy rentables. Pero, también, tienen mucho riesgo, como los créditos. Es un negocio que crece muchísimo y permite que muchos vendedores en nuestra plataforma puedan obtener un crédito para capital de trabajo para poder comprar más productos y hacer crecer sus negocios.

¿Los créditos son sólo para vendedores?

Hay diferentes. Hay créditos que son los más ventajosos porque nosotros tenemos más información al conocer la historia de la persona que ya está dentro de Mercado Libre, que son para los vendedores. Podemos saber hasta dónde tomar riesgos. Después, hay otros con los que, si una persona está queriendo comprar un artículo y necesita pagar en cuotas, le damos un crédito para que puedas hacerlo. Y hay créditos personales, por ejemplo, para alguien que quiere hacer una obra en su casa y no tiene los fondos pueda destinarlo ahí. Ese es un negocio que crece mucho, que demanda mucho capital. Es muy rentable y viene creciendo.

En Mercado Libre trabajan más de 40.000 personas

También entraron en seguros

Sí, y el negocio de seguros es bastante rentable e interesante. Pero, cuando se ponen todos esos negocios en la coctelera, Mercado Pago tiene un margen muy chiquitito comparado con el negocio tradicional de comercio. Entonces, en términos de volumen transaccional de dinero, Mercado Pago es mucho más grande que el resto. Pero, en facturación y rentabilidad de cada uno de los negocios, son bastante más parejos.

Los desafíos de Mercado Libre en 2023

¿En qué negocio pone el foco en 2023 y cuáles son los desafíos?

Nuestro principal desafío es estar en mercados más desarrollados y competitivos. Hay países donde venimos evolucionando muy bien, donde hemos desplegado toda nuestra red logística y tenemos una red muy amplia con distintos nodos de centros de almacenamiento, pequeños centros de distribución en distintas ciudades, camionetas propias que hacen distribución de paquetes, aviones propios que hacen distribución. Lamentablemente, eso no ocurre en la Argentina . Ese sigue siendo nuestro principal foco. Después, está todo lo vinculado a Mercado Pago, enfocados en seguir creciendo en negocio de créditos y en emisión de tarjetas de crédito, que también es muy interesante, como el negocio de seguros. Seguiremos desarrollando y haciendo que Mercado Pago sea la primera opción cuando alguien quiera usar algún servicio financiero.

Mercado Libre tiene aviones propios, pero aun no en la Argentina

No parece un desafío que lo desvele.

A modo de compañía, en realidad, uno de los grandes desafíos que tenemos este año es adaptarnos un poco a la nueva realidad del mundo, donde nuestra meta no es crecer por crecer, como solía ser hace un año y medio atrás. Esa mala idea fue una razón por la cual muchas compañías obtuvieron valuaciones que poco tenían que ver con el negocio real. Nosotros pensamos en crecer con sustentabilidad y rentabilidad. Otro gran desafío es a modo organizacional.

Mercado Libre es una compañía que creció mucho en muy poco tiempo. Si bien tiene casi 24 años de vida, su explosión fue en los últimos tres años. Entre el 60 y 70 por ciento de sus 40.000 empleados, al menos, se incorporó en los últimos tres años o menos. Ahí hay una serie de desafíos de organización, culturales, de entender adónde estamos, nuestro propósito y hacia dónde queremos ir, cómo nos manejamos y cuáles son nuestros principios y valores. Cuando se incorpora tanta gente, tan diversa, y con tan poco camino recorrido dentro de la estructura, sin no queda esto bien claro, se pueden cometer errores que terminan atenuando lo que queremos hacer. Eso depende de nosotros, de que sepamos identificarlo y que actuemos en consecuencia

¿Cómo sobrepasaron la crisis que vivieron varios gigantes del sector en el mundo?

Tuvimos la habilidad de haber visto a tiempo que el modelo adecuado era el concepto que seguimos, de crecimiento con rentabilidad. Se van a cumplir dos años desde que lo planteamos, en marzo de 2021. El mundo siguió como si nada hasta octubre o noviembre de ese año y nosotros ya nos enfocábamos en la rentabilidad. Eso implicó que hubo una serie de decisiones o proyectos en los cuales decidimos no meternos porque demandaban mucho capital, tenían mucho mucho riesgo o había que perder dinero durante mucho tiempo y, al final del día, eran apuestas. Un día, dijimos: "Nosotros no estamos acá para apostar". Queremos tener un negocio más sustentable, más ecosistémico y creo que fue una buena decisión verlo a tiempo.

Después de haber venido tomando decisiones correctas a lo largo del tiempo, que en paralelo a quien no la vio, y siguió creciendo al ritmo que venía cuando los negocios se desaceleraron o empezaron a requerir más capital pero ya no había más capital disponible en el mundo, no les quedó otra que empezar a achicarse y despedir masivamente , de a miles. Y no estamos hablando de compañías pequeñas, sino de las mejores del mundo.

Eso nos distinguió y nos permite estar en la situación de privilegio en la que estamos.

¿Ya pasó la turbulencia?

No. Sigue. Lo que pasó como tendencia es que, en los países más desarrollados, la gente volvió a consumir de manera más tradicional, offline. Eso provocó caídas, incluso, en los montos absolutos en los que se transaccionaba en compañías de tecnología. En América latina, eso no pasó. La región siguió creciendo a un ritmo menor, pero siempre creciendo. Tiene que ver con que veníamos de una situación muy inferior en términos de penetración de Internet o de e-commerce sobre el comercio tradicional. Pero, en definitiva, no cambió todavía el hecho de que los mercados financieros, con las tasas actuales de interés, se han puesto bastante más puntillosos sobre cuál es el negocio que tiene capacidad de seguir existiendo , si esto permanece un tiempo más. Lo mismo sobre cuáles son los negocios que generan caja y no requieren salir a los mercados en busca de financiamiento. Mientras hubo dinero prácticamente gratis en el mundo, había una fuente inagotable de recursos. Pero eso tuvo su tiempo y no hay señales de que vaya a cambiar durante el año.

Los mercados financieros, con las tasas actuales de interés, se han puesto bastante más puntillosos sobre cuál es el negocio que tiene capacidad de seguir existiendo

Los proyectos de Mercado Libre

¿Qué proyectos quedaron en el camino en el último tiempo?

Descartamos varios. Uno de los proyectos que analizamos y decidimos no hacer, por suerte, tenía que ver con la compra y venta de autos. A diferencia de cómo funciona ahora con clasificados (lo que delega al vendedor el problema para conseguir comprador), era para Mercado Libre un modelo en el que podría haber tomado mayor participación, comprando autos para, después, revenderlos. Son modelos que han demostrado, como con Carvana o Kavak, que, cuando el dinero es gratis, cualquier negocio resiste. Y, cuando deja de serlo, los negocios verdaderamente sustentables y con buenos fundamentos son los que permanecen.

¿Tienen algún nuevo proyecto para este año o planean la compra de alguna startup?

En 2022, otro concepto con el que empezamos a trabajar fue al que llamamos Substraction ("sustracción", en inglés). Básicamente, se trata de dejar de hacer algunas cosas para enfocarnos en las más importantes. Eso, también, es parte de lo que ocurrió el año pasado. Nos enfocamos en nuestros negocios principales. Empezamos a ser conscientes de que no se puede intentar hacer y competir en todo porque te desenfoca de lo más importante .

Es un concepto que, hoy, sigue siendo válido, razón por la cual vamos a seguir con nuestros planes de crecimiento para todos nuestros negocios principales. En otros, en los que hemos visto cierto progreso y son rentables y tienen una posibilidad de crecimiento, también seguiremos apostando. Pero no estamos considerando ninguna adquisición.

Afortunadamente, y producto de otra buena decisión, hemos crecido muchísimo en nuestro equipo de tecnología. Incorporamos 8000 desarrolladores en los últimos dos años. Eso, también, nos da más músculo para poder dedicarnos a hacer desarrollos, que, en el pasado, quizás hacía más sentido ir a buscar alguna empresa que lo haga. Actualmente, tenemos lo que desarrollamos con nuestra propia gente y cultura, y son proyectos que, cuando se nos ocurren, nacen mejor.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina

¿Sufren el robo de talento?

Ocurrió en los últimos años y muchos, incluso, tuvieron la suerte de levantar capital en la época de mucha liquidez, en 2021, y eso provocó que, en 2022, tuviéramos mucha presión de nuestros recursos. Había compañías que necesitaban armar equipos de tecnología completos. De esos, son pocos los que han vuelto. Irse tiene su costo.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta en la Argentina?

Puedo dar un ejemplo concreto. Tanto en Brasil como en México, nosotros tenemos aviones de dedicación completa a nuestro negocio, que, incluso, están pintados de amarillo. Se ven en los aeropuertos. Distribuyen paquetes en rutas diariamente prestablecidas. Eso no es viable en la Argentina porque no sólo tendríamos un problema con el sindicato de camioneros, sino que también lo tendríamos con el gremio de aéreos. Por esa razón, terminamos no haciendo proyectos. Para evitar conflictos y para enfocarnos en los países en los que sí podemos hacerlo y nos agrega más valor.

Crecimiento argentino de Mercado Libre por detrás de Brasil

¿Esas dificultades podrían llevar a la empresa a abandonar la Argentina?

No. Hay que desterrar esa idea. A pesar de las dificultades, seguimos apostando en Argentina, invirtiendo, contratando gente. La Argentina es un país donde Mercado Libre y Mercado Pago tienen marcas muy establecidas. Todos nos conocen y nos usan. Eso, para nosotros, sigue siendo muy valioso y, a pesar de no poder hacer muchas cosas que nos agregarían mucho valor como usuarios y comerciantes, el negocio funciona y lo hace muy bien.

¿Qué peso tiene el país en la rentabilidad global de Mercado Libre?

Brasil, obviamente, es el mercado más importante de Mercado Libre. Siempre lo fue y lo seguirá siendo por un tema de tamaño y de desarrollo. Ahí, el negocio de pagos digitales tiene varias compañías competidoras. Eso, al final del día, mejora el producto para los consumidores. Pero, muchas veces, provoca que el negocio sea menos rentable porque hay que hacer esfuerzos extra de marketing o tomar algunas medidas que, en otros mercados, no se necesitan hacer porque la marca ya está suficientemente instalada. La Argentina era históricamente más grande que México, a pesar de que el tamaño de la economía es muy inferior. Pero, desde 2021, México empezó a superar a la Argentina y, hoy, es bastante más grande .

Además, la Argentina no está creciendo al ritmo que lo hace otras operaciones. Sobre todo, medido en unidades, que es como podemos medir para no caer en el error de calcular la inflación.

¿Con qué proyecciones macro se basa para su presupuesto de este año?

Tomamos distintos pronósticos y escenarios de consultoras. Siempre, igual es una incógnita a qué ritmo va a ir la inflación versus el dólar oficial o el contado con liquidación. Es difícil. No vemos muchos síntomas de que se desacelere la inflación rápidamente , especialmente, en un año de elecciones en el que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo por ganarse los votos. Es muy difícil pronosticar a la Argentina.

No vemos muchos síntomas de que se desacelere la inflación rápidamente, especialmente, en un año de elecciones en el que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo por ganarse los votos.

¿Cómo impactaron en el negocio las trabas para importar?

Por esos problemas, en parte, la Argentina está creciendo menos que otros países. Mercado Libre siempre, aun en épocas de crisis, era una alternativa porque seguíamos creciendo a tasas muy atractivas. Últimamente, empezamos a sentir algunos efectos de la realidad económica. Las trabas a la importación no nos afectan directamente porque nosotros no importamos nada para vender. Pero muchos de nuestros vendedores sí tienen esos problemas. Hay menos oferta de productos y, por lo tanto, hay más aumentos de precios de los que debería. Estamos viendo que toda la coyuntura está impactando en el nivel de actividad de la Argentina.

En cuanto a las trabas cambiarias, ¿hay mecanismos que se puedan aprovechar en Mercado Libre como pagar en pesos desde Argentina para comprar productos en la plataforma de Brasil o México?

Hoy no se puede. Pero es algo que vamos a intentar resolver. Hasta ahora, si uno se va de vacaciones a Brasil y estando allá quiere comprar en Mercado Libre Brasil (Mercado Livre), necesita abrir una cuenta allá, tener una línea de teléfono de Brasil, un mail distinto al que se usa acá. Es una complejidad enorme. Lo que nosotros estamos planteando es que, si un argentino puede ir a un bar y pagar con su tarjeta de crédito en Brasil, ¿por qué no podría hacerlo con su cuenta de Mercado Pago? Eso es algo a lo que, hasta ahora, no le pusimos mucha prioridad pero nos gustaría hacer. Va a implicar que, como con cualquier consumo en el exterior, llegue un gasto en dólares en la tarjeta de crédito.

Y viceversa

Claro. No va a ocurrir que alguien desde la Argentina compre algo en Brasil porque hay aduanas de por medio, es mucho más complejo. Además, el hecho de que alguien desde acá quiera comprar algo en Brasil para mandarlo a alguien que está en Brasil pasaría muy poco. Puede ser un servicio extra. Pero la idea es que cualquier latino que quiera consumir con su cuenta en un mercado donde opera Mercado Libre pueda hacerlo.

¿Piensan entrar en algún negocio nuevo?

Nada disruptivo que cambie radicalmente nuestro negocio.

¿Planea emitir obligaciones negociables?

Por suerte, hoy Mercado Libre tiene un negocio rentable y con liquidez. No estamos pensando hacer ninguna acción rara o nueva con respecto a esto. Lo que hacemos es que, a medida que aumentan los negocios de créditos, recurrimos a los mercados que corresponden para financiar esos créditos.

¿Cómo financian sus inversiones?

Tenemos caja disponible para invertir y generamos dinero todos los trimestres. A menos que nos volvamos locos y se nos ocurra comprar una compañía de miles de millones de dólares, cosa que no va a pasar, eso seguirá incrementándose.

¿Los desafíos son comunes a todos los países?