La estrategia del nuevo número uno del Banco Macro para hacerse fuerte una localidad clave

Todo comenzó en el Coloquio de IDEA, octubre de 2024, cuando los accionistas principales del Banco Macro, Jorge Brito (h) y Ezequiel Carballo se reunieron por primera vez con Juan Parma, una figura reconocida en el sector financiero, con una extensa trayectoria local e internacional en el HSBC, quien, además, había sido el responsable de liderar en la Argentina la venta de la operación local del banco británico al Galicia.

A esa reunión le siguieron algunas más que fueron "enamorando" al candidato -según él mismo cuenta-, quien, tras la venta buscaba un cambio en su carrera profesional.

" Por la etapa en la que estaba en mi carrera necesitaba algo nuevo, una aventura más desafiante, con más grado de adrenalina e incertidumbre, pero, además, en un banco federal absolutamente comprometido con la Argentina", describe Parma.

Así, el desafío que le suponía liderar una entidad financiera de dueños locales con 2.067 cajeros automáticos y 558 puntos de atención, 8.785 empleados y 6 millones de clientes en todo el país lo entusiasmaba y mucho.

Casi toda su carrera la había hecho en el HSBC. Entró a la entidad como trainee al tiempo de haberse recibido de administrador de empresa en la Universidad Nacional de La Plata. Todavía era Banco Roberts, pero a los seis meses de su llegada se vendió al banco inglés. Antes había tenido una breve experiencia como JP en la Cervecería y Maltería Quilmes del Grupo Bemberg y fue en ese momento que se dio cuenta de que lo que más le gustaba era el sector financiero.

Y justamente, la razón de esa primera elección está muy relacionada con su llegada al Banco Macro. "Es un sector que te conecta con toda la economía, con las empresas, desde las más chiquitas hasta las más grandes; con personas de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos; con todos los gobiernos, municipales, estatales o del mundo en su rol de proveedor monetario", dice con calma y mucho orden, características de todas sus explicaciones.

La pasión que tuvo por el sector desde el primer día lo llevó a hacer una exitosa carrera principalmente en Retail, Banca minorista y productos asociados como seguros donde construyó "dos tercios de su carrera". El tercio restante fue en Banca corporativa.

En 2022 le llegó la primera oportunidad de hacer experiencia en el exterior. El destino, Panamá. "Fue mi primer cargo de alta gerencia con reporte al CEO aunque a escala pequeña porque allí el banco tenía solo 20 sucursales", cuenta.

Tras volver a la Argentina y hacerse cargo de la Banca Retail en el país, el nuevo destino fue mucho más desafiante, Brasil. "Allí estuve de 2012 a 2016 manejando el negocio minorista, que es muy grande, más de 800 sucursales y 16 millones de clientes", detalla el experto que luego se va a México, donde primero se hace responsable del país y Latinoamérica y luego suma Norteamérica (EE.UU. y Canadá) para lo que era Retail y Wealth management.

Pero fue en enero de 2023 cuando, además de su responsabilidad regional, le proponen dirigir una operación -algo que nunca había hecho-, y no cualquier operación, sino Argentina. "Ya había tenido posiciones como head a nivel país y región de bancas, quería tener una experiencia de CEO, y la verdad que hacerlo en la Argentina era doblemente interesante ", confiesa.

Según aclara, hasta ese momento no había un deal sobre la mesa , "aunque el banco tenía intenciones de salir del país porque sus prioridades globales estaban más en Asia que en Américas y aún menos en América latina".

Jorge Brito y Juan Parma cerrando uno de los Pases del Año.

"Sabía que me podía tocar y cuando tomé la decisión pensé mucho en cómo quería ser recordado por la gente que, tras 23 años de compañía, me había ayudado a crecer. Me parecía que podía hacer algo en ese sentido: ya habiendo el banco tomado la decisión estratégica de salir de un país, hacer que el resultado sea con el comprador adecuado, de la forma adecuada y en las condiciones adecuadas", relata.

Justamente, tras la operación, fue el momento clave de decidir si volver a México a seguir haciéndose cargo de la región o cambiar. Y allí apareció el Macro.

Un nuevo DT

Parma es el primer CEO del Macro que no viene del banco . Toda una decisión desde el lado de los accionistas, aunque en el proceso se consideraron candidatos internos y externos. "No hay una decisión correcta o incorrecta depende de lo que estás buscando: si querés 100 por ciento continuidad o si querés un cambio, quizá no una revolución absoluta, pero sí un balance con una mirada externa ", señala el flamante número uno.

Desde su lado, según él mismo cuenta, para tomar la decisión fue muy importante de qué se trataba el trabajo, pero también, el con quién iba a trabajar.

"Sobre el qué se trata no tuve ninguna duda, Macro es un banco absolutamente comprometido con la Argentina", señala. Parma venía de una multinacional donde "normalmente cuando las cosas se complican hay que dar muchas explicaciones". En el Macro, en cambio -asegura-, entienden muy bien a la Argentina y su dinámica: " Vi un banco que no solamente mantenía su presencia, sino que en los últimos 20 años fue el que más había crecido . Eso me pareció muy atractivo".

Otro de los puntos que tuvo en cuenta Parma fue la presencia federal del Macro. "Es muy cercano a donde están los motores de la economía argentina: agro, minería, energía", indica.

El punto de unión que hizo de Parma el nuevo CEO fue: liderar un cambio, pero preservando su legado, su ADN.

"Con los accionistas se fue dando esa química, esa comunión respecto a la visión de respeto hacia el legado del banco, lo que el banco trae; pero, a la vez, acordar hacia dónde tiene que ir para que entre a su fase futura de modernización, digitalización y madurez corporativa", detalla el CEO que quiere que el Macro no sea un seguidor de tendencias, sino un jugador que las anticipe, un jugador con mentalidad innovadora.

En esta transformación, Parma se define como el director técnico del equipo. "Mi rol es primero definir el contexto competitivo y la visión de lo que el banco tiene que hacer en ese contexto, traducirlo a un plan de cómo llegar a construir esa visión y consolidar un equipo para llevar adelante esa tarea". Y sigue en ese sentido señalando la importancia de tener el equipo correcto y ayudar a que juegue bien. "No meterse en el medio, que no significa que no me meta en el detalle. Me gusta porque, para un negocio de estas características, tenés que entender cómo funcionan las cosas. Pero, después, delegar que no es lo mismo que desentenderse", sigue.

Sin embargo, asegura que, si bien le gusta liderar con cercanía, no es negociable la integridad. " Hacemos lo que decimos, decimos lo que hacemos . Una vez que decidimos nos comprometemos", enfatiza.

Hoja de ruta

A un mes de su ingreso, Parma señala que están en plena definición del nuevo plan estratégico que, asegura, tendrá en cuenta las tendencias del sistema, que enumera con claridad:

Innovacion: Según Parma, los bancos reaccionaron luego de haber dejado un espacio a las Fintech y billeteras. "Es una tendencia clara donde también el mercado va a ir aclarando el rol de cada jugador en el sistema pensando en preservar el interés del público en general", afirma el ejecutivo.

Inclusión financiera: Todavía hay público no bancarizado, economía informal que presenta una oportunidad para bancos, Fintech y neobanks. "Hay que hacer mucho más", dice.

La evolución de la regulación: "Podría decir desregulación, pero no lo hago porque no creo que sea la solución. La solución es una regulación inteligente que les permita a los usuarios conocer y entender la diferencia entre un banco y una billetera".

La Torre del Banco Macro en Catalinas

Crecimiento del sistema financiero: "Hoy es el 6% del PBI, en países de la región estás en niveles de entre el 30 y el 50% y en países desarrollados a más del 100%, como en los Estados Unidos. Entonces, hay un espacio para crecer enorme. La transformación es crecer en volumen, pero también se comprimen los márgenes y es donde la tendencia de concentración toma fuerza porque la escala es más relevante", explica Parma en detalle.

Concentración: El especialista en el sector da números: teniendo en cuenta el nivel de concentración medido, el porcentaje de market share que tienen los cuatro primeros bancos en la Argentina versus otros países, todavía sigue habiendo cierto espacio en el sistema para la consolidación.

En este contexto es que Parma ya tiene delineado qué banco quiere para el futuro , a la vez que asegura que siempre analizan oportunidades para nuevas compras -a fines de 2023 el Macro compró la operación local del Itaú-.

"En Banco Macro siempre vamos a estar atentos a oportunidades del mercado. Somos ‘Un banco que piensa en grande', para lo cual el tamaño y la escala son importantes", señala y avanza con tres definiciones de lo que quieren ser como entidad: e l banco para tu día a día , para pagar, cobrar, transferir; el banco de tu futuro , que te ayuda a construir tu futuro, a administrar tu patrimonio; y el banco para tu empresa "sea pequeña, mediana, grande o muy grande, con foco en la principalidad. No queremos ser el cuarto banco que usa tu empresa, queremos ser tu banco", dice enfático.

Todo esto -explica- con la experiencia de cliente como pilar fundamental , "queremos que la marca Macro se asocie a calidad de atención y calidad de servicio".

Por otro lado, geográficamente, el número uno ya tiene un objetivo claro: hacerse fuertes en el AMBA, donde aún tienen un camino por recorrer. "Hoy en plazas como Tucumán, Salta, Jujuy o Misiones tenemos más del 50 por ciento de market share; en otras como Santa Fe o Córdoba promediamos el 15 por ciento del mercado", detalla. Y por eso, explica, compramos un banco fuerte en AMBA. "Vamos a redoblar esfuerzos para no solo ser un banco fuerte en el interior, donde está su génesis, sino un banco universal de escala nacional, el mejor banco para una Argentina grande", concluye citando su slogan.