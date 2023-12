Es experta en marcas y ahora manejará el negocio de hidratación de Coca-Cola en cinco países

A meses de mudarse a Chile donde se basa su nuevo puesto, Denise Picot, la flamante directora senior de Still Franchise para Cono Sur de Coca-Cola, atiende a Apertura desde su casa en Buenos Aires. En Chile, la especialista en marcas liderará cinco mercados en lo que significa un nuevo desafío para su exitosa carrera : ya no gestionará marcas sino negocios, más específicamente el de Hidratación y jugos, con marcas como Aquaruis, Powerade, Ades, Cepita y Smartwater todas en pleno crecimiento y con gran potencial.



Es la primera vez que la madre de tres hijas mujeres se traslada con su familia a vivir a otro país.

Licenciada en Administración de empresas de la UBA con honores, Picot cuenta que trabajó toda la carrera y es una de las recomendaciones que hace a las generaciones que recién arrancan sus estudios. " Lo ideal es ganar experiencia cuanto antes y no quedarse solo con la tarea operativa, sino aprender de lo que pasa alrededor ", repite Picot lo que transmite a los jóvenes. Y sigue: "A mí se me hizo muy fácil la carrera; estudiaba un montón, pero tenía la posibilidad de entender cómo se operan los equipos, cómo se pensaba una estrategia más allá de mi rol".

Como a Coca-Cola, la fórmula Picot también funciona. Con 43 años, la ejecutiva será la responsable de diseñar las estrategias de aguas y jugos en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. "Algunos de estos mercados ya los conozco porque los lideré desde marketing, también para aguas y jugos. Y en cada uno de ellos trabajamos muy de la mano de los embotelladores, cosa que me encanta. Ellos saben muchísimo", señala la líder que viene de meses de muchos viajes.

"Una campaña exitosa no es solo la que hace aumentar las ventas. El éxito se da cuando le ofrecés al consumidor lo que necesita"

Antes de entrar a la empresa de bebidas hace ocho años, la especialista en marcas trabajó en otras grandes compañías con etiquetas muy fuertes. Empezó en American Express como recepcionista y a los 23 años ya lideraba un equipo de 30 personas. Sin embargo, su carrera en marketing comenzó en Unilever, una escuela en el tema, por cierto, donde entró como Joven Profesional y trabajó con todas las etiquetas de la firma: desde Dove en Personal Care, hasta Knorr y Cica. " En Unilever aprendí toda la base del marketing, estrategia pura de marca. Luego lo complementé en Nestlé , donde pasé a operar un negocio, el de Helados, de punta a punta. Eso me ayudó a entender la cadena de valor desde que se crea un producto hasta que se ejecuta", cuenta la experta que señala que es muy creativa y que le divierte mucho inventar.

Denise Picot es la flamante directora senior de Still Franchise para Cono Sur de Coca-Cola

Picot asegura que en la firma de la fórmula secreta aprendió lo que es el pensamiento estratégico puro. "Cuando entré me impresionó el perfil de talentos que había. La ventaja que yo tenía con mi backgroud de operar es que entendía muy rápido como ese pensamiento conceptual se podía implementar en la calle".

Sin embargo, con 20 años liderando iniciativas de marcas, Picot asegura que una de las experiencias más "espectaculares" que tuvo fue liderar el equipo de Marketing del Mundial 2022 y ganarlo . "Teníamos un plan que bajaba el equipo global y fue maravilloso. El plan fue súper robusto; el equipo local, con embotelladores, estaba tan movilizado que si bien trabajaban sábado y domingo lo hacían con mucha felicidad. Tomamos muchos riesgos : lanzamos una lata dorada en conmemoración del triunfo en cinco días, un trabajo que suele llevar muchísimo más; tuvimos las figuritas Panini junto con las botellas y llevamos a 20 consumidores a vivir la experiencia en Qatar", enumera.

Para Picot una campaña exitosa no es solo la que hace aumentar las ventas. "Obvio que importa el resultado, pero el éxito se da cuando le ofrecés al consumidor lo que necesita, cuando le das valor . Quizá es un éxito que en el corto plazo tarde en llegar, me ha pasado, pero si la propuesta está bien planteada el valor termina generando un vínculo, amor de marca", explica Picot, que recuerda el lanzamiento de Smartwater, "una de las marcas que más crece en el país y que, además, se posicionó como un ícono trendy".

Así, escuchar y estar muy atenta a lo que necesita y vive el consumidor es la gran clave para la número uno de Hidratación, quien asegura que en contextos difíciles como el que se vive en la Argentina, pero también en todo el mundo, es fundamental ofrecer "portafolios más profundos" y con "muchas variantes" ya sean tamaños como la opción de la botella retornable. "Productivamente es más complejo pero estamos trabajando con esa estrategia", asegura.

Equipos diversos, la otra pasión

Apasionada con lo que hace, a los 43 años la ejecutiva cuenta que tiene más claro el propósito o la oportunidad que tiene desde su rol como coach o mentora y no solo dentro de la organización.

"Según datos de la ONU hay 2,7 billones de mujeres que no puede acceder a las mismas oportunidades que los hombres y solo 7 empresas de las 500 más importantes del mundo están lideradas por mujeres. ¿Qué pasa?", se pregunta Picot. Y se responde: "Evidentemente ahí hay un espacio de oportunidad, si bien no todas las mujeres desean liderar una compañía, también existen los techos de cristal y muchos miedos de muchas mujeres al ir avanzado en su carrera ".

Si bien no todas las mujeres desean liderar una compañía, también existen los techos de cristal y muchos miedos

La ejecutiva, que sigue creciendo en su carrera profesional, asegura que quiere liderar y marcar la diferencia creando equipos diversos, no solo en cuanto al género. "De esta forma se logra que el mundo sea mejor y más justos, pero, además, se logran mejores ideas, se toman mejores decisiones y las discusiones son más ágiles", sintetiza Picot, quien recomienda el libro de Sheryl Sandberg (Meta), 'Vayamos adelante'.