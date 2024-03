"Empresas y ricos deben pagar impuestos más altos": la deconstrucción del capitalismo del Rolling Stone del marketing

Philip Kotler es considerado el padre del marketing moderno. Economista, exprofesor de la Kellogg School of Management en la Universidad de Northwestern-entre 1962 y 2018-, y autor de más de 80 libros, sus teorías fueron de utilidad para que las compañías puedan incrementar sus ventas y posicionar productos en el mundo entero. Quizás sea por ello que sorprendió su pedido a que las empresas y las personas más ricas paguen más impuestos. El llamamiento fue realizado durante la primera edición del Austral Marketing Meetings, de la Universidad Austral.

"Las empresas tendrían que aceptar sindicatos para dar una voz en la política a sus empleados", señaló.

Durante el encuentro organizado por las facultades de Comunicación y Ciencias Empresariales (sedes Campus Pilar y Rosario), Kotler - presente en videoconferencia- se mostró a favor de un "capitalismo mejor" que no busque solamente el beneficio de los inversores, sino que también favorezca a los stakeholders de las compañías.



"Estoy a favor del capitalismo, pero un capitalismo mejor y no de aquel que representa un mercado libre sin responsabilidades. No del capitalismo que recompense a los inversores y a los accionistas, sino de aquel en el que exista un buen retorno a los empleados, a los distribuidores, suscriptores, etc.", señaló.

La era de la sustentabilidad

El economista hizo, asimismo, un fuerte llamado a que las compañías busquen la sustentabilidad además de la rentabilidad. En ese sentido, señaló que las empresas tienen que empezar a familizarse con conceptos como el de "decrecimiento", entendido como una manera de ser más amigables con el medioambiente.

La búsqueda de ganancias agregó, no puede estar por encima de todo. Y como ejemplo de ello citó el modelo de las sociedades nórdicas, que desde hace años encabezan los rankings de felicidad, salud, educación y distribución del ingreso.

"Debemos ver cómo funcionan los modelos capitalistas en los países nórdicos que, considero que han logrado las mejores versiones del capitalismo alcanzando los estándares de vida más altos. Si las empresas adoptan la filosofía empresarial nórdica, los ciudadanos serán más felices, más sanos, mejor educados y disfrutarán de un ingreso viable", destacó.

Precisamente el último libro de Kotler, Marketing humanístico: La génesis del Marketing Human to Human, da cuenta del futuro del marketing, el cual deberá tener a las personas en su centro.

En su opinión, el marketing fue usado en el pasado en contra de las personas, como cuando se buscaba que el consumidor adquiriera bienes por encima de sus capacidades. El académico sostiene que, en una concepción humano a humano, esta disciplina tiene que ser utilizada siempre a favor de los consumidores.