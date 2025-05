El nuevo CEO de ChangoMás apuesta a su gran experiencia en retail para volver a conquistar a los clientes

Guillermo Calcagno conoce el sector del retail como la palma de su mano y desde marzo de este año como CEO de GDN, grupo dueño de la cadena ChangoMás, tendrá el desafío de leer a los consumidores de otros países de la región.

Contador público con un MBA de la Universidad del CEMA, antes de moverse en el mundo de las góndolas, trabajó en Perez Companc y en financieras como analista contable. Más tarde e ntró a Coto en el área de Control de Gestión, en 1997, y 2003, ya como CFO fue parte del primer board no familiar de la empresa fundada por Alfredo y Gloria Coto.

Luego, en 2016, se convirtió en director Ejecutivo y responsable, junto a su equipo, del importante crecimiento de la cadena de supermercados en los últimos años. No solo de su expansión física con nuevos locales, sino también de la reestructuración de la deuda de la compañía y la inauguración del centro comercial de Mar del Plata en 2024, como el mismo ejecutivo lo recalcó en su LinkedIn tras anunciar el cierre de su etapa en la compañía.

"Fue el cierre de un ciclo, 27 años de empresa", señala Calcagno durante la entrevista con APERTURA, la primera que da en su nuevo cargo en la cadena que en el país tiene 93 tiendas, pero que también tiene amplia presencia en Uruguay (con Ta-ta) y en Ecuador (con Tia, Tienda Tata y Magda).

Si bien el experto en retail cuenta que tuvo ofertas de empresas de otros sectores, asegura que no pensó en dejar las góndolas. Al contrario, un nuevo desafío lo motivó, un desafío con nombre propio, ChangoMás, y dos metas claras; por un lado, un proceso de regionalización y, por el otro, y no menos importante, la necesidad de volver a las fuentes del supermercadismo", como el flamante CEO de GDN lo diagnosticó.

"Mas allá de que no es lo mismo el consumo y el consumidor ecuatoriano que el uruguayo y el argentino, en todos los casos se respeta la misma matriz, interpretar la macro, llevarla a la micro y entender al consumidor" , señala Calcagno. Y explica lo que lo motivó: "En esa matriz me parece todo un desafío interpretar las distintas culturas y los distintos atributos que tiene cada consumidor".

Si bien tiene formación financiera, Calcagno recalca que su perfil es comercial y se define como un "gran interpretador de lo que pasa", aunque venir de los números le da un valor agregado. "Mi objetivo es ser el mejor con las herramientas que tengo a mano y en esta coyuntura, sin excusas", suma.

La cadena de supermercados tiene 93 tiendas

"El supermercadismo es servicio, pero con márgenes muy chicos, es un negocio de rotación. Por lo tanto, lo que uno tiene que buscar es la eficiencia, tiene que ser competitivo en precio y servicio y, por otro lado, tratar de administrar correctamente la caja y el stock. Tener en claro eso te permite desarrollar nuevas formas y nuevos contenidos en cuanto a comercialización sin perder de foco que tenés que administrar bien y ser eficiente y el haber venido del palo financiero a mi perfil comercial lo ayuda muchísimo", explica.

"Soy de los que piensan que no hay que quejarse de la coyuntura, sino adaptarse a ella , independientemente de si se está de acuerdo o no con lo que pasa. No digo si estamos bien o mal coyunturalmente, sino que puedo decir si el mercado está sobre demandado o no y de eso sacar la mejor ventaja posible", señala el ejecutivo, quien define el mercado de hoy como muy competitivo.

Lo que viene

Para realizar el cambio que ChangoMás necesita en la Argentina y profundizar el proceso de regionalización, el Grupo De Narváez no solo contrató a un experto en el sector, sino que además creó un cargo que hasta el momento en la empresa no existía. Calcagno como CEO de GDN lidera las operaciones de los supermercados en los tres países donde el grupo está presente y ocupa un lugar en el board.

Además de Calcagno, se sumaron a ChangoMás Juan Pablo Irrera, como Chief Commercial Officer y Country Manager de GDN Argentina; Marcelo Moreyra como Chief Operating Stores; y Roberto Mayo, quien será el nuevo Marketing Director. Estos tres ejecutivos también venían de Coto.

"El cambio se va a dar" , asegura contundente Calcagno, quien cree que trabajar en empresas que tienen dueño le permite tomar resoluciones mucho más rápido.

Un punto importante del diagnóstico que hace el ejecutivo sobre ChangoMás señala: "Nos alejamos de la gente". "La empresa tuvo muchas dificultades: el cambio de marca -NdR: de Walmart a ChangoMás tras la compra de la empresa norteamericana en 2020-; el cambio de sistemas, que implicó más de 500 migraciones; su modelo logístico particular. Toda esa problemática influyó en la perdida de servicio y, por lo tanto, en alejarnos del cliente. Es tiempo de volver a las fuentes del supermercadismo", explica con más detalle.

Si bien Calcagno no dio precisiones de los cambios que llevará a cabo en los próximos tres o cuatro meses en materia comercial y logística, sí aseguró que se iniciaron todos simultáneamente. Justamente, luego de la charla con APERTURA, GDN anunció una inversión de $ 24.000 millones en un nuevo Centro de Distribución en Escobar.

"El equipo está para afrontar este desafío, es simplemente ordenar las cosas y ponerlas en su lugar y creo que con una concientización de que estamos haciendo las cosas bien, el cambio se va a dar. Hay que ponerse en camino con esta orientación, cambiando lo que hace falta y reforzando lo que se hace bien ", concluye.

Para hablar de su modelo de liderazgo, Calcagno lanza una frase muy argentina: "El mejor Messi de la historia no fue campeón del mundo. Un buen equipo con Messi fue el que ganó la copa. Y como acá no hay ningún Messi tememos que trabajar en equipo para ganar".

El experto asegura que necesita a su lado especialistas que sepan de su especialidad más que él.