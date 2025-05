Con nuevo CEO, Supervielle confirma que no se vende y apuesta a "sorprender"

A ocho meses de haber llegado al Supervielle, Gustavo ‘Paco' Manriquez sigue dando mensajes que confirman que la entidad de la familia que le da su nombre no está a la venta, al contrario, están mirando oportunidades . "Todo lo que aparezca se va a mirar. Todo, todo, siempre y cuando agregue valor al objetivo de ser un banco relevante. Mi objetivo no es crecer per se", define el flamante CEO.

Con 35 años de experiencia en el sistema bancario, el administrador de empresas con un MBA en finanzas fue incorporando aprendizajes y experiencias de cada uno de los hitos de carrera que lo llevaron a liderar el Macro y ahora el Supervielle y a formular su propio leit motiv -como lo llama él- ‘Hacer que las cosas sucedan'.

Con un perfil muy inquieto, Manriquez es uno de los excitibankers distribuidos en el sistema financiero argentino. De hecho, el hoy CEO del Supervielle trabajó en el Citi casi 20 años. "Fue una gran escuela -asegura-, con una gran metodología de trabajo, que te enseñaba a ver los negocios y rentabilizarlos y también por la innovación; el Citi fue quien inventó el ATM, fue modelo mundial de todo lo que fue consumer business y la franquicia argentina era una franquicia muy importante".

Con el banco norteamericano fue expatriado a Chile para manejar el área de Retail. "Esta gran oportunidad me dio un pantallazo de otros mercados, otra cultura y creo allí desarrollé la versatilidad tanto con los clientes como con la gente, algo que como CEO se va aprendiendo", cuenta.

También con el Citi residió y trabajó mucho en Miami hasta que en 2010 se fue a vivir a Uruguay. "Fue una etapa muy linda, donde me contrataron para posicionar un banco que después se terminó vendiendo, el Scotia Bank", recuerda.

Esa experiencia le dio la posibilidad de construir un banco desde cero. "Fue clave en mi carrera porque fui a un banco que había que hacer todo, desde construir procesos hasta el posicionamiento. Y eso fue lo que me permitió llegar al Macro en 2015 para el área de Retail", continúa repasando su carrera.

Allí, en el banco de la familia Brito, conoció a Jorge y a los 10 meses lo hizo CEO. "Fue CEO con un dueño muy presente, con una personalidad tremenda y un conocimiento muy profundo", dice. De hecho, remarca Manriquez, el mayor desafío estuvo en encontrar su lugar de autoridad ante una figura tan poderosa como la de Jorge Brito, a quien lo define como uno de sus maestros. "Creo que lo logré y me respetaba por eso. Por supuesto que lo logré con el ejemplo, siendo el que más trabaja, respetando a la gente...", confiesa el ejecutivo, quien hoy con 55 años trabaja con otro dueño, Patricio Supervielle.

Luego de la muerte de Jorge Brito padre, comenzó a trabajar con Jorge hijo y el desafío fue otro. "Jorge hijo me dijo ‘tenés que ser más CEO que antes ', me dio otro espacio, e implementé muchas cosas que sentía que me había preparado con Jorge padre: la digitalización, el posicionamiento, ‘Pensar en grande', la campaña con Scaloni. En 10 años el banco tuvo un crecimiento exponencial en todos los sentidos , salimos de la zona de confort de los agentes financieros a liderar en Córdoba, Santa Fe y lanzar nuevos productos más tecnológicos...", hace un racconto.

Gustavo Mariquez de Supervielle y Adrián Ecker de Mercado Libre

Sin embargo, llegó el momento de un nuevo desafío, según lo explica el mismo Manriquez, "y apareció Patricio (NdR: Supervielle) con una muy buena propuesta".

"Es un dueño presente, muy empático. Nos pusimos de acuerdo para donde tiene que ir el banco, definimos un plan estratégico y lo estamos llevando a cabo. Me deja un espacio muy importante para hacer que las cosas sucedan", señala.

Justamente, de trabajar en bancos nacionales con dueños muy presentes, Manriquez explica que "las cosas pasan más rápido". "Con Jorge, ibas con una idea y a los dos minutos te decía que sí y a los 5 estabas implementándola", cuenta. Y continúa: "A veces ibas con una idea y salías con esa idea adaptada o con otra, pero terminabas provocando el cambio igual. Cuando trabajás con un dueño todo es constructivo. No te llevás un no, a lo sumo te llevás un vamos por este lado. Es muy desafiante", señala.

Un banco relevante

El hacer que las cosas sucedan en el Supervielle se traduce en crecimiento y el ser un banco relevante.

Fue así que el banco, que tiene 135 sucursales, lanzó el proyecto de cuentas remuneradas para las Pymes con la intención de recuperar la principalidad del cliente.

"E stamos creando una nueva categoría donde, como banco tradicional, somos el único que estamos remunerando las cuentas sueldo . Salimos a competir con las billeteras y ahí es donde nos estamos destacando", detalla el número uno. Y agrega: "Vamos con una propuesta integral, a la pyme le decimos ‘te remunero los saldos y a tus empleados les doy una propuesta inigualable en el mercado'. Hicimos un mix, con las herramientas y las armas de una fintech y del producto de un banco tradicional".

Con esta nueva estrategia, el banco lanzó también su nuevo posicionamiento bajo el claim ‘Supervielle te sigue el ritmo' . "Era una oportunidad que no podíamos perder: no podíamos lanzar este mega producto sin un relanzamiento del banco: hacia los clientes como hacia los empleados", explica Manriquez.

Hacia el cliente, recuperando su principalidad con un objetivo claro, el crecimiento. En números, duplicar la cantidad de cuentas sueldos en 2 años y triplicar la cantidad de Pymes. Hoy tienen 200.000 cuentas sueldos y 30.000 Pymes.

Además, seguir profundizando su foco en sectores como el oil&gas, la minería y la industria metalmecánica. "Ya estábamos en Neuquén y ahora abrimos una sucursal en Añelo, además enviamos a un representante del banco a la convención de minería en Canadá. A veces las grandes empresas tienen contratos con bancos globales pero en la cadena de valor podemos agregar mucho", cuenta.

El banco también hizo una alianza con Mercado Libr e y tiene un botón en la app del banco. "Todos los bancos tienen su propia tienda e-commerce. Para qué voy a tener mi tienda si tengo al número 1 de Latam. Entonces, hicimos una alianza con Mercado Libre", describe y asegura que se vienen muchas cosas más. Por ejemplo, buscar sinergias con IOL invertironline "que es una empresa del grupo que va a ser otro ícono en la app".

"Están los cuatro bancos sistémicos grandes y después estamos nosotros con una propuesta de valor disruptiva, distinta, mucho más cercana donde vamos a encontrar nuestro propio lugar y donde la digitalización ocupa un papel muy importante ", detalla. Así, asegura, el 90 por ciento de los desarrollos del banco pasan por la app y celular y no por el homebanking.

Para fin de año vienen preparando un nuevo lanzamiento. Esta vez, un producto focalizado en la familia, adelanta. "Queremos sorprender", dice.

Hacia adentro, con el objetivo de que todos hagan que las cosas sucedan, el banco está alquilando tres pisos más en la torre de San Martín y Corrientes a la cual le pondrá su nombre. "Tomé los 35 años de aprendizaje de carrera y los puse en la mesa y estamos haciendo algo diferente en Supervielle", sintetiza Manriquez, quien asegura que le gusta trabajar con estructuras más planas, "a un chat de diferencia". "Que todos tengan muy fácil acceso a mí y yo también a ellos. No me dejo llevar por los organigramas", asegura. Y se explaya: "Me pone de mal humor cuando una pregunta se va escalando y se pierde tiempo para tomar una decisión".

Con respecto a la situación del país, Manriquez asegura que es optimista. "Respeto mucho a Toto Caputo, su equipo y a Santiago Bausili. Son muy buenas personas y excelentes profesionales. Siento que están trabajando para hacer que las cosas sucedan. Celebro la salida del cepo y se ve que el mercado los respaldó", dice.

Con respecto a la posible llegada de nuevas inversiones e, incluso, nuevos bancos, señala: "Es probable y es mi deseo que lleguen inversiones. Pueden llegar nuevos bancos, o neo banco, es por eso que nos estamos adaptando para competirle a los que están o a los que lleguen. Y además crecer, crecer compitiendo".

Padre de cuatro hijos, Manriquez asegura que disfruta trabajando. "Mi semana arranca el domingo después del asado. Me mando notas a mi propio celular que retomo el lunes", cuenta mostrando la foto de un cartel de vía pública de la competencia que se había mandado a él mismo unos días antes.

Para relajarse pasa tiempo con su familia y juega al golf en el tiempo que le queda, que le alcanza para tener un buen handicap de 11.