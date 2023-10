Del petróleo al dólar: los analistas advierten por el impacto del conflicto entre Israel y Hamas

La tragedia de la guerra regresó a Medio Oriente y los analistas afirman que la catástrofe humanitaria tendrá impacto en el resto del mundo también por sus efectos sobre la economía.

Para prever sus posibles repercusiones, los expertos primero explican cómo se ha desarrollado y de qué manera puede continuar.

Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, señala que el conflicto, desde el punto de vista geopolítico, se libra en tres frentes en torno a las fronteras israelíes. "Por un lado, el que ha estallado con la ofensiva de Hamas. Por el otro, en el sur del Líbano, donde la organización palestina Hezbollah, que está en el gobierno de ese país y tiene fuertes relaciones con Irán, ha realizado ataques limitados sobre Israel. En tercer lugar, se encuentra Cisjordania, donde Hamas tiene simpatías, pero donde todavía no se registran acciones militares", detalla.

Fraga afirma que, en un segundo anillo, se encuentra el riesgo de propagación a Siria, Irak y Jordania. "Irán y Arabia Saudita, dos potencias históricamente enfrentadas pero que han acercado posiciones en los últimos meses, tienen un rol importante y pueden verse involucradas si el conflicto escala", advierte.

El analista alerta sobre el riesgo directo e indirecto para el resto de los países del mundo: "En lo económico, las consecuencias pueden ser diversas. Desde el cese del apoyo de los países occidentales a la Franja de Gaza, cuyos 2,3 millones de habitantes viven en su mayoría bajo la pobreza, hasta el aumento del precio del petróleo en momentos de cierta tensión en los mercados por la decisión de la FED de prolongar las altas tasas de interés".

Por su parte, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y presidente de la International Chamber of Commerce de Argentina, recuerda que la conflictividad internacional es siempre perjudicial para países como el nuestro. "Genera volatilidades, comportamientos conservadores y de retracción por parte de empresas e inversores", resume.

Elizondo afirma que, actualmente, los importadores de los países más importantes tratan de comerciar exclusivamente con proveedores seguros. "Aunque no formen parte de ningún ecosistema conflictivo, los emergentes siempre tienen que acreditar legitimidad".

Para el especialista, se puede esperar el alza en el precio del petróleo, lo cual afectará a nuestro país en su rol de importador, problema que podría acentuarse si nuestra economía sale del periodo de recesión.

En contextos convulsionados, el dólar se reafirma como refugio. "Cuando se fortalece el dólar, se produce fuga de capitales de todos los países emergentes", indica. Y subraya que buscar financiamiento será difícil para el gobierno que asuma a nivel nacional.

El posible debilitamiento de los mercados latinoamericanos también afectará a la Argentina en su papel de proveedor.

Finalmente, Elizondo destaca que la pandemia y la guerra en Ucrania ya generaron "serias desviaciones en el comercio". "Europa dejó de comprar a Rusia y empezó a comprar más a los Estados Unidos. Además, hubo una reorientación de la provisión energética de Rusia a países de esa región, como China o Irán. Con este conflicto, el comercio internacional se concentrará entre países amigos, sobre todo aquellos que dan garantías institucionales y, en particular, los que tienen tratados de libre comercio", señala.

Fraga no proyecta un retroceso inminente. "No parece fácil que en lo inmediato se logre el cese del fuego y es probable que tenga lugar una fuerte contraofensiva israelí. La eventual ejecución de rehenes israelíes como respuesta palestina puede escalar peligrosamente el conflicto por ambas partes", prevé. "Posiblemente, ni a Washington ni a Beijing les convenga lo que ha sucedido entre Hamas e Israel. Pero no han podido evitarlo y, ahora, tampoco encausarlo o encapsularlo. Los 22 países árabes son el círculo regional inmediato del conflicto, y en él las tensiones escalan", concluye.

Esta nota se publicó originalmente en el número 358 de revista Apertura.