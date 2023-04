Cuánto cuesta hacer una película en la Argentina, según la productora de El secreto de sus ojos

"Hoy es difícil estrenar películas nacionales y hacer buenos números", asegura Vanessa Ragone, CEO de la productora audiovisual Haddock Films y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. En su portfolio de trabajos aparecen grandes títulos del cine nacional, como Las viudas de los jueves, Al final del túnel y la premiada El secreto de sus ojos . Sin embargo, indica que la financiación actualmente es un punto álgido a la hora de realizar una producción de estas características. "Terminás haciendo películas chicas o te financias de otra manera. Y eso es con las plataformas".

El año pasado el nivel de actividad para la industria fue diametralmente opuesto al de los dos primeros años de pandemia. Los rodajes se reactivaron y también lo hizo la taquilla que cortó 34,5 millones de tickets , en comparación con los 8,9 y 14,3 millones de 2021 y 2021, respectivamente. " En 2022 era casi imposible conseguir técnicos para hacer nada porque todos estaban comprometidos con proyectos ", afirma Ragone.

Plataformas al ataque

Pero el principal "culpable" de esto eran las plataformas, que se lanzaron a producir series, películas y documentales para alimentar sus bibliotecas. Sin ir más lejos, Argentina, 1985, la película argentina más vista de 2022 (1.150.333 tickets) fue producida por Amazon Studios y tuvo una ventana de exhibición de 22 días en salas antes de debutar en streaming. Esto llevó a que varias cadenas, entre ellas Cinemark Hoyts y Cinépolis, decidieran no estrenarla.

Argentina, 1985 fue el gran estrenó del cine argentino en 2022 y quedó 9° en la taquilla total

"Fue un año de muchísima actividad que se reflejó relativamente en las salas. La exhibición del cine argentino está en crisis, pero estaba así desde antes por diversas cuestiones: hay un tipo de cine que necesita determinado dinero para producirse, las salas se concentraron en el cine de superhéroes y casi no tenemos distribuidores argentinos que distribuyan cine argentino", enumera la productora.

Haddock Films nació en 2006 y llevó adelante varias producciones que llegaron a la pantalla grande, Cara de Queso (2006); Todos tenemos un plan (2012), con la actuación de Viggo Mortensen; Tesis sobre un homicidio (2013); y Betibú (2014). No obstante, en los últimos años se destacó con dos documentales que se estrenaron en Netflix: Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas . Recientemente terminó de filmar Elena sabe, con Mercedes Morán y Érica Rivas, que también realizó en conjunto con la plataforma.

Cuánto cuesta hacer una película

Una película mediana hoy tiene un costo de aproximadamente u$s 1,5 millón. Esto contempla, según Ragone, seis semanas de rodaje, un elenco con actores y actrices conocidos, música, locaciones y días de posproducción.

Vanessa Ragone, CEO de Haddock Films, la productora que realizó El secreto de sus ojos

" De esa cifra el INCAA en la actualidad puede aportar entre u$s 200.000 y 300.000. En su momento podía aportar unos u$s 800.000 ", comenta. Y agrega: "Eso lo saca de juego prácticamente porque además implica algunas condiciones, como una ventana obligatoria en Cine.ar, entonces quizá ahí las plataformas deciden no aportar. Hay una crisis de hacer coincidir lo público y lo privado".

A la pérdida del market share del cine nacional en la taquilla también se le suma una concentración en menos títulos. Por caso, en 2022 Argentina, 1985 concentró más del 40% de los tickets vendidos por películas locales.

Ragone (derecha) en el escenario del teatro Kodak de Los Ángeles en 82° entrega de los premios Óscar

"El secreto de sus ojos marcó una diferencia en 2009 y el share del cine nacional fue aumentando. Entre 2010 y 2015 tenía casi un 20% del total y eso no lo hemos podido recuperar . Las grandes películas son el gancho, pero para eso necesitas que haya salas que quieran estrenarte y que haya un pequeño mundo de películas nacionales que te den ganas de ir a verlas en lugar de esperar a que estén en plataforma", destaca. A su vez, señala: "No tengo nada en contra de las películas de producción chica si así fueron concebidas. El tema es hacerlas austeras cuando no era este su propósito".

Para este año, los exhibidores vislumbran una recuperación casi total de la taquilla. Esperan tener números similares a los 48 millones registrados en 2019. Por el momento, la más vista de 2023 es Gato con botas: el último deseo con 2,4 millones de tickets. En tanto, el primer tanque nacional que se estrenó fue La extorsión, protagonizada por Guillermo Francella, y se encuentra 7° del ranking general con poco más de 343.000 espectadores.