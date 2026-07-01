El pasaporte y la visa americana son dos de los documentos más requeridos para ingresar a Estados Unidos. En la gran mayoría de los casos, las autoridades migratorias exigen ambos requisitos durante los controles de entrada al país.

No obstante, existe una excepción para ciertos viajeros que tienen la posibilidad de ingresar legalmente por tierra o mar utilizando otros documentos aprobados por las autoridades estadounidenses.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos dejará entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento

Documentos requeridos para ingresar a Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha comunicado que los ciudadanos canadienses disponen de diversas opciones válidas para verificar su identidad y la autorización de ingreso en el contexto de visitas temporales.

De acuerdo con los datos divulgados por la CBP, los ciudadanos canadienses que opten por viajar por tierra o mar tienen la posibilidad de utilizar su pasaporte, además de que se les permite presentar otras credenciales oficialmente reconocidas.

Documentos aceptados:

el permiso de conducir mejorado

la tarjeta de identificación mejorada.

Casos en los que sí necesitas una visa estadounidense

Las autoridades estadounidenses indican que este tipo de controles están integrados dentro de los procedimientos rutinarios al momento de ingresar al país.

No obstante, los funcionarios de migración pueden requerir evidencia que confirme la existencia de vínculos estables con Canadá si tienen razones para sospechar sobre una posible residencia no declarada en territorio estadounidense.

Uno de los contextos mencionados por las autoridades se relaciona con comerciantes que viajan bajo el esquema Treaty Trader.

Además, deberán obtener una visa aquellos familiares de residentes permanentes que deseen establecerse en Estados Unidos.

A pesar de las diversas facilidades de ingreso a las que tienen acceso los ciudadanos canadienses, hay circunstancias específicas que requieren la tramitación de una visa americana.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también aclaró que no hay un periodo mínimo obligatorio que los ciudadanos canadienses deban aguardar para regresar al país tras concluir una estadía.

En este sentido, la CBP preserva distintos mecanismos que garantizan un acceso flexible para ciudadanos canadienses que realizan viajes temporales por tierra o mar hacia Estados Unidos.