A pesar de que no es un dato muy conocido, tirar el aceite por el inodoro u cualquier otro lugar en el que se mezcle con agua tiene un gran impacto a nivel ambiental y puede causar problemas en las cañerías.

Se trata de una consecuencia totalmente evitable, ya el aceite se puede reciclar y convertirse en nuevos productos. Para que logre entrar en estos procesos, hay que evitar que entre en contacto con el agua, ya que puede contaminar hasta 1,000 litros de agua.

Se trata de una consecuencia totalmente evitable, ya el aceite se puede reciclar y convertirse en nuevos productos.(Foto: DH-SH).

Ni en el baño ni en la cocina: ¿Cómo contamina el agua el aceite usado?

Cuando el agua entra en contacto con el agua, forma una película en la superficie que dificulta el intercambio de oxígeno. Esto afecta a peces, plantas y otros organismos que viven el agua.

Adicionalmente, puede obstruir a cañerías y sistemas cloacales porque se adhiere a las paredes de las tuberías, lo que hace más complejo y costoso el proceso para tratar las aguas residuales.

Por último, el aspecto que más preocupa a los expertos en el tema es que el aceite puede tardar hasta 15 años en degradarse completamente.

Reciclar el aceite usado para no contaminar el agua: ¿Dónde tirarlo?

Para poder reciclarlo, lo ideal es seguir los siguientes pasos:

Dejar que se enfríe por completo Colarlo para sacarle residuos y verterlo en una botella o recipiente de plástico con tapa: es importante cerrarlo bien para evitar derrames Llevarlo a un punto de recolección o reciclaje de aceite

En el caso de que no haya estos puntos, los especialistas recomiendan desecharlo junto con los demás residuos y evitar verterlo en un sistema de desagües.

¿Qué productos se hacen con el aceite usado?

Cuando se logra recuperar el aceite de forma correcta, puede usarse para crear:

Biocombustibles como biodiésel

Jabones

Velas

Otros productos industriales



