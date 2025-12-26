El Gobierno de la Ciudad de México endureció su política contra las construcciones irregulares tras confirmar un aumento sin precedentes en la suspensión de obras que operaban sin permisos ni documentación obligatoria durante 2025.

De acuerdo con datos oficiales, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, incrementó en 140% las suspensiones de actividades en obras de construcción ilegales, como resultado de operativos y revisiones desplegadas en distintos puntos de la capital.

Ahora podrás solicitar tu visita de INVEA. Gobierno de CDMX

El Gobierno de CDMX e INVEA confirmaron el inicio de la “suspensión total de obras de construcción” para proyectos que no cuenten con este documento, al advertir que se aplicarán multas, clausuras y paralización inmediata cuando se detecten irregularidades administrativas.

Aumentan clausuras y sanciones penales

El INVEA informó que de enero a la fecha se aplicaron medidas cautelares a más de 64 construcciones que no contaban con la documentación correspondiente, tras realizar más de 400 visitas de verificación en toda la Ciudad de México.

Además, el organismo detalló que “cerca de 260 obras han sido clausuradas” y que más de 70 personas fueron remitidas al Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos, el cual se castiga con “penas de 6 a 12 años de prisión”.

El INVEA informó que de enero a la fecha se aplicaron medidas cautelares a más de 64 construcciones que no contaban con la documentación correspondiente, tras realizar más de 400 visitas de verificación en toda la Ciudad de México. Gobierno de CDMX

Denuncias ciudadanas, clave en los operativos

La mayoría de las verificaciones, señaló el Instituto, se realizaron gracias a reportes ciudadanos, ya que “las y los habitantes de la Ciudad de México presentaron sus denuncias mediante los diversos canales con los que cuenta el Instituto”.

Entre estos mecanismos se encuentra el área de Atención Ciudadana del INVEA, así como el correo electrónico oficial y las audiencias públicas en el programa Zócalo Ciudadano, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Visitas programadas y verificación preventiva del INVEA

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el inicio de visitas presenciales de verificación, a cargo del INVEA, como parte de una estrategia preventiva para revisar permisos y licencias en distintos sectores de la capital.

Las autoridades aclararon que estas acciones incluyen visitas de verificación voluntarias, un mecanismo solicitado por la ciudadanía para “detectar posibles irregularidades y corregirlas sin sanciones”, dentro de un periodo formal de regularización administrativa.

Las visitas INVEA 2026 Gobierno de CDMX

De acuerdo con información oficial, estas visitas podrán programarse del 17 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, y buscan fortalecer el orden urbano, la legalidad y la orientación ciudadana en ámbitos como desarrollo urbano y transporte público.

“Son visitas que realiza el INVEA a solicitud de la ciudadanía, con el objetivo de orientar y revisar el cumplimiento de permisos y licencias”, subrayó el organismo, al precisar que se trata de un trámite destinado a resolver dudas y prevenir sanciones futuras.