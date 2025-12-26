Luego de las celebraciones navideñas, las dietas détox volvieron a posicionarse como una solución rápida para “limpiar el organismo”, una práctica que se multiplica en redes sociales y recomendaciones informales.

Sin embargo, desde el Gobierno de México, autoridades y especialistas advirtieron que “no existe evidencia científica que demuestre los beneficios de las dietas détox” y alertaron que su adopción sin supervisión médica puede representar un riesgo real para la salud.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las dietas restrictivas que pueden causar daños

Especialistas en nutrición señalaron que una alimentación que elimina grupos completos de alimentos “puede acarrear problemas de salud a largo plazo”, entre ellos desnutrición y alteraciones metabólicas.

Incluso, el consumo prolongado de dietas extremas puede derivar en “daños hepáticos”, por lo que insistieron en que no deben seguirse como una estrategia posterior a los excesos de las fiestas decembrinas.

El mito del gluten y la recomendación médica

Sobre las dietas gluten free, los expertos aclararon que “no se ha demostrado científicamente que una dieta libre o baja en gluten mejore síntomas gastrointestinales en la población en general”.

Dietas Detox

Recordaron que menos del “1% de la población presenta intolerancia a esta proteína”, por lo que eliminarla sin diagnóstico puede ser innecesario y contraproducente.

También, desde el Gobierno federal recomendaron acudir con un profesional de la nutrición si existen molestias digestivas, ya que estas pueden deberse a “intolerancia a la lactosa, exceso de bacterias o problemas como intestino irritable”, y no a la necesidad de una dieta détox.