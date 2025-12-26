En esta noticia
Luego de las celebraciones navideñas, las dietas détox volvieron a posicionarse como una solución rápida para “limpiar el organismo”, una práctica que se multiplica en redes sociales y recomendaciones informales.
Sin embargo, desde el Gobierno de México, autoridades y especialistas advirtieron que “no existe evidencia científica que demuestre los beneficios de las dietas détox” y alertaron que su adopción sin supervisión médica puede representar un riesgo real para la salud.
Las dietas restrictivas que pueden causar daños
Especialistas en nutrición señalaron que una alimentación que elimina grupos completos de alimentos “puede acarrear problemas de salud a largo plazo”, entre ellos desnutrición y alteraciones metabólicas.
Incluso, el consumo prolongado de dietas extremas puede derivar en “daños hepáticos”, por lo que insistieron en que no deben seguirse como una estrategia posterior a los excesos de las fiestas decembrinas.
El mito del gluten y la recomendación médica
Sobre las dietas gluten free, los expertos aclararon que “no se ha demostrado científicamente que una dieta libre o baja en gluten mejore síntomas gastrointestinales en la población en general”.
Recordaron que menos del “1% de la población presenta intolerancia a esta proteína”, por lo que eliminarla sin diagnóstico puede ser innecesario y contraproducente.
También, desde el Gobierno federal recomendaron acudir con un profesional de la nutrición si existen molestias digestivas, ya que estas pueden deberse a “intolerancia a la lactosa, exceso de bacterias o problemas como intestino irritable”, y no a la necesidad de una dieta détox.