El PIT-CNT rechazó la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz, al que el mandatario llegó trasladado en un avión militar de Estados Unidos luego de una invitación del embajador Lou Rinaldi. La central sindical difundió un comunicado en el que calificó la actuación de “violación” a la Constitución por aceptar la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera sin autorización del Parlamento. “Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, el presidente Yamandú Orsi violentaba nuestra propia constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento”, señaló el texto, que además critica que Orsi saludara al portaaviones “de manera similar a lo antes realizado por los gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina”. La central apeló a una declaración de la CELAC de 2014, firmada por Uruguay, que establece a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares, y sostuvo que la visita “es contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”. En ese marco, el PIT-CNT reafirmó su rechazo “al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, así como a toda medida de presión que vulnere la soberanía de los pueblos”, tras la reciente decisión de Estados Unidos de soportar sanciones y anuncios del presidente Trump. El comunicado también expresó “un abrazo fraterno al pueblo cubano”, celebrando las movilizaciones del 1.º de Mayo y la recolección de firmas en apoyo a la soberanía de la isla. Desde el Ejecutivo, la visita fue descrita por Orsi como una experiencia poco habitual y sobre todo técnica: “Algo muy desconocido. Más de lo que uno mira en televisión o en películas no hay otro contacto. Es una tecnología y una forma de concebir la bastante defensa diferente a lo que nosotros tenemos...”, declaró, según consignó a Canal 5. La misma nave recibió días atrás a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast.