El inicio de año trae consigo nuevas disposiciones en materia ambiental y movilidad. En este 2026, una de las noticias más relevantes para los automovilistas es la confirmación de que ciertos sectores de la población podrán realizar la verificación vehicular de forma gratuita, eliminando el costo del holograma y la prueba de emisiones. Esta medida busca incentivar el cumplimiento de las normas ambientales sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. Aunque el programa de verificación es obligatorio para circular, las autoridades han diseñado esquemas de exención para facilitar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control. El acceso a la verificación gratuita no es universal, sino que está dirigido a segmentos específicos de conductores. Los principales beneficiados son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con su credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. Asimismo, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su estatus de exención de pago. Al ser considerados vehículos de cero o bajas emisiones, estos conductores no solo acceden al trámite sin costo, sino que quedan exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental. El proceso de verificación vehicular implica una inspección técnica exhaustiva. Esta incluye la medición de gases contaminantes, tales como el monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, así como una revisión físico-mecánica breve para garantizar que el motor y el sistema de escape operen de manera óptima. Al superar la evaluación, el conductor obtiene el distintivo o holograma correspondiente, el cual certifica que el vehículo cumple con las normativas oficiales. Para aquellos que son beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de forma automática al momento de programar la cita en el portal oficial de cada estado. Es imperativo que los conductores interesados consulten el calendario según el último dígito de sus placas, de la siguiente manera: