El Gobierno tiene la intención de asignar 2.3 billones de pesos para el pago de pensiones y otros esquemas de retiro durante el transcurso de 2026. No obstante, por primera vez desde 2018, se prevé una reducción en los recursos destinados a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La medida ha suscitado preocupación entre los especialistas, quienes argumentan que las pensiones deben ajustarse al ritmo de la inflación y a la creciente expectativa de vida. Asimismo, advierten que el presupuesto 2026 podría resultar insuficiente para satisfacer las necesidades jubilatorias. En contraste con esta disminución, los programas gestionados por la Secretaría de Bienestar evidencian un crecimiento notable, impulsados por la expansión de apoyos económicos dirigidos a mujeres y personas con discapacidad. Los apoyos económicos proporcionados por este organismo experimentarán aumentos significativos, resaltando la ampliación de programas sociales destinados a mujeres y personas con discapacidad. Aunque cada año se incrementa el número de pensionados, aproximadamente un 3% anual, el presupuesto destinado a pensiones contributivas experimentará un aumento mínimo de solo 0.05%. En contraste, las pensiones no contributivas de la Secretaría del Bienestar tendrán aumentos significativos, con un crecimiento total de 13.5%, alcanzando 619,703 millones de pesos. Uno de los cambios más relevantes es la Pensión Mujer Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, cuyo presupuesto se incrementa en un 266%, ampliando la cobertura a 3 millones de beneficiarias. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), los montos asignados a IMSS e ISSSTE incluso registran caídas de 2.5% y 2.3% respectivamente, lo que representa una reducción histórica en comparación con incrementos promedio de 8.5% desde 2018. Asimismo, la Pensión para Adultos Mayores tendrá un aumento de 5.2%, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad se incrementa en un 20.8%, fortaleciendo los programas sociales que buscan garantizar un ingreso mínimo y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Los aumentos plantean un desafío estructural para el sistema de pensiones, ya que es imperativo asegurar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la protección social. La actualización insuficiente frente a la inflación y el envejecimiento de la población podría comprometer la capacidad de los pensionados para mantener un nivel de vida digno. El CIEP advierte que la diferencia en el crecimiento presupuestal entre pensiones contributivas y no contributivas podría dar lugar a desigualdades y tensiones sociales. Mientras que la población beneficiaria del IMSS y del ISSSTE sigue en aumento, los incrementos mínimos previstos no reflejan la realidad del gasto, dado que hasta julio de 2025 se registró un aumento real del 6.6% anual en las pensiones contributivas, según la Secretaría de Hacienda.