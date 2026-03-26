La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue modificada mediante el Decreto 196/2025, lo que alteró de manera significativa las condiciones para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina. A partir de esta actualización, los conductores deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la edad, los controles médicos y la validez del carnet, afectando especialmente a quienes tienen 65 años o más. Además, el Gobierno incorporó la licencia digital como documento principal para circular, junto con un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores. El cambio más significativo de la nueva normativa establece que todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para poder renovar la licencia. Sin este certificado, la renovación será rechazada, lo que dejará a ese conductor sin carnet válido para circular. Dependiendo del municipio, además del psicofísico se podrá exigir: Con el Decreto 196/2025, se establece la vigencia del carnet de la siguiente manera: El psicofísico se ha convertido en un requisito fundamental para la renovación del carnet, sin distinción de edad o categoría del vehículo. Este proceso incluye evaluaciones: La credencial digital se convierte en la versión principal del documento. Para su activación, es necesario: La renovación puede realizarse a través de la aplicación Mi Argentina o en el municipio correspondiente: Una vez que se apruebe el psicofísico, la nueva licencia se cargará en la aplicación. Si se requiere la tarjeta física, debe solicitarse en el centro emisor. El nuevo marco normativo también establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar su licencia. Esta medida busca garantizar que los conductores no tengan infracciones graves que puedan comprometer la seguridad vial. Además, se implementará un sistema de seguimiento para verificar el cumplimiento de estas nuevas exigencias. Por otro lado, se prevé que las autoridades realicen campañas de concientización sobre la importancia de los exámenes psicofísicos y la renovación de licencias. Estas iniciativas estarán dirigidas especialmente a los conductores mayores, con el fin de promover una conducción segura y responsable en las vías del país.