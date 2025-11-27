Cómo se reparte la herencia entre los familiares directos

Quiénes pueden quedar fuera de la herencia

La intervención de un profesional garantiza un reparto justo y legal en sucesiones intestadas.

Qué pasos seguir ante una herencia sin testamento

En los casos con descendencia,. Si alguno de ellos ha fallecido, su parte es transmitida a sus descendientes mediante el principio de representación, asegurando que la línea sucesoria directa se mantenga. Cuando no existen hijos, los padres y abuelos se convierten en herederos, dividiendo el patrimonio entre ellos.En cuanto al cónyuge viudo, su participación está condicionada por la existencia de otros herederos. Si hay hijos, no recibe bienes en propiedad, pero conserva el usufructo vitalicio de una parte del patrimonio, concretamente del tercio de mejora. Esto le garantiza el uso de ciertos bienes sin llegar a ser propietario pleno.si existen herederos de grado superior. Por ejemplo, los hermanos no heredan si hay hijos o padres vivos. Las parejas no casadas, incluso con convivencia prolongada, no tienen derecho a heredar salvo que exista reconocimiento legal previo o disposiciones testamentarias expresas.Del mismo modo, los sobrinos solo heredan si faltan descendientes, ascendientes y cónyuge. Los parientes lejanos también pueden quedar excluidos, ya que la prioridad se establece según la cercanía en el parentesco.

Para proceder legalmente en una sucesión intestada, es imprescindible confirmar la inexistencia de testamento mediante el Certificado de Últimas Voluntades.

Este documento permite saber si el fallecido otorgó testamento y ante qué notario. En caso negativo, se inicia el procedimiento de declaración de herederos abintestato, generalmente ante notario cuando los herederos son familiares directos.

Contar con asesoramiento jurídico especializado resulta clave para garantizar que el proceso se ajuste a lo establecido en el Código Civil y evitar disputas que puedan entorpecer la división del patrimonio.