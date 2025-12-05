Cuando una persona muere sin haber dejado testamento, se inicia un procedimiento sucesorio que reparte su patrimonio según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

Este proceso, conocido como sucesión intestada, busca proteger los derechos de los herederos y evitar disputas legales, mediante un sistema de asignación de bienes a los parientes más cercanos.

Fuente: narrativas-spin-ar

Herencia: ¿qué clases de sucesión están disponibles?

La sucesión puede llevarse a cabo de dos maneras:

Sucesión testamentaria: se da cuando el fallecido dejó un testamento válido que indica cómo se deben distribuir sus bienes. En Argentina, esta libertad se ve restringida por la legítima hereditaria, que asegura una parte mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

Sucesión intestada: se aplica cuando no hay testamento, este es inválido o no cubre todos los bienes. En este caso, la ley establece quiénes son los herederos y cómo se distribuye la herencia.

¿Quiénes son los herederos en la sucesión intestada según el Código Civil?

De acuerdo al artículo 2340 del Código Civil y Comercial, la sucesión intestada se aplica cuando no hay testamento o este no dispone de todos los bienes.

La ley establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

Fuente: narrativas-spin-ar

Los derechos sucesorios del cónyuge en la herencia

El cónyuge tiene derechos sucesorios que dependen de la existencia de otros herederos. Si hay descendientes, este hereda una parte igual a la de un hijo, pero no recibe nada de la mitad de los bienes gananciales del fallecido.

Si hay ascendientes, el cónyuge recibe la mitad de la herencia. Si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad. Además, existen casos especiales.

¿Qué sucede si no existen herederos?

Si no existen herederos ni legatarios, se considera la herencia como vacante. En tal caso, el juez dispone que los bienes sean entregados al Estado.

Si alguien reclama derechos hereditarios más adelante, deberá presentar una solicitud de herencia y aceptar los bienes en su estado actual.

Procedimiento sucesorio sin testamento: retos y documentación

Cuando una persona fallece sin testamento, los herederos deben presentar la documentación necesaria para iniciar el procedimiento sucesorio.

Este proceso puede ser largo y complicado, especialmente si hay disputas entre los parientes sobre la distribución de los bienes.