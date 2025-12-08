Impuesto de Sucesiones: ¿es legal pagar este tributo con el dinero de la cuenta del fallecido?

Recibir una herencia suele percibirse como una buena noticia, pero la realidad es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Para muchos herederos, el primer impacto no es económico ni positivo, sino administrativo y fiscal: antes de disponer de cualquier parte del patrimonio recibido, deben enfrentarse a una obligación legal que puede ponerlos en aprietos.

Ante esta situación surge una duda frecuente: ¿puede usarse el dinero del fallecido para pagar el impuesto? La respuesta es sí. No se trata de una trampa ni de un vacío legal, sino de una opción recogida de forma explícita en la normativa de sucesiones para que los herederos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales sin tener que poner dinero de su propio bolsillo.

Recibir una herencia suele percibirse como un alivio económico, pero la realidad es que no siempre es un beneficio, sino una obligación. Fuente: narrativas-es

¿Cómo usar el dinero del fallecido para pagar la herencia?

La Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, junto con su reglamento, determina que los bancos pueden liberar una parte del dinero que el fallecido tenía en sus cuentas para pagar exclusivamente el tributo sucesorio. Aunque las entidades bloquean las cuentas en cuanto se notifica el fallecimiento, esos fondos no quedan inaccesibles, si es posible acreditar quiénes son los herederos, se puede presentar la liquidación del impuesto.

El dinero nunca pasa a manos del heredero. La entidad bancaria se encarga de transferirlo directamente a Hacienda o al organismo autonómico responsable. De ese modo, se garantiza que los fondos se emplean únicamente en su finalidad legal y no se genera ningún conflicto entre herederos.

Requisitos del procedimiento

Para que el banco pueda liberar ese importe, los herederos deben demostrar su condición y justificar el coste exacto del impuesto. Los documentos que se deben presentar son los siguientes:

Certificado de defunción del titular.

Testamento y certificado de últimas voluntades, o declaración de herederos si no hay testamento.

DNI de los herederos.

La autoliquidación del impuesto, emitida por la administración correspondiente.

Una vez entregada la documentación, la entidad se encargará de gestionar el pago mediante transferencia o cheque nominativo . El trámite no siempre es inmediato, por lo que los especialistas aconsejan iniciarlo cuanto antes para evitar demoras. En determinadas situaciones, además, pueden aplicarse comisiones por la gestión.

Impuesto de Sucesiones: ¿es legal pagar este tributo con el dinero de la cuenta del fallecido? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conviene tener claro que esta vía no supone ningún beneficio fiscal. El impuesto sigue siendo exactamente el mismo y el dinero del fallecido continúa integrando la masa hereditaria, aunque se emplee para cubrir el tributo.