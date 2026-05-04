El proyecto ferroviario más ambicioso del último sexenio vuelve a quedar en el centro del debate nacional. Un juez federal emitió una resolución que impacta directamente en el tramo más polémico del Tren Maya: el que conecta Cancún con Tulum y atraviesa el corazón ecológico de la Riviera Maya. La resolución llega en un momento clave: el tren ya opera en varios tramos, pero sigue acumulando litigios, cuestionamientos financieros y críticas por su impacto ecológico. El fallo judicial no detiene el proyecto, pero sí coloca bajo presión directa a las autoridades encargadas de garantizar que se cumpla la ley ambiental. No se trata de una suspensión total de la obra, pero sí de una decisión que cambia las reglas del juego. Después de múltiples denuncias de ambientalistas, científicos y comunidades locales sobre posibles daños a la selva y al sistema de ríos subterráneos, un tribunal determinó que la vigilancia ambiental no puede seguir siendo superficial ni burocrática. A partir de ahora, la supervisión deberá ser estricta, constante y presencial. El mandato es concreto: La decisión judicial obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar inspecciones físicas permanentes en el tramo Cancún–Tulum. Ya no bastarán revisiones en papel, ni reportes administrativos firmados desde oficinas en la Ciudad de México. Asimismo, el juez advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas, multas económicas e incluso responsabilidades penales para funcionarios. En otras palabras: la supervisión ambiental dejó de ser un trámite y se convirtió en una obligación bajo vigilancia judicial. El tramo Cancún–Tulum representa un segmento de notable importancia. Se encuentra ubicado en una de las áreas más vulnerables del país desde la perspectiva ecológica. Colectivos y organizaciones que promovieron recursos legales manifestaron su satisfacción con el fallo como un avance significativo. Durante años, han documentado diversas irregularidades: Bajo la superficie se extiende un vasto sistema de ríos subterráneos interconectados, considerado uno de los más extensos a nivel mundial. Constituye la principal fuente de agua dulce para la región. Cualquier perforación mal ejecutada, vibración estructural o derrame podría ocasionar daños irreversibles, dado que el agua fluye por debajo de la tierra, interconectando diferentes puntos a distancias considerables. En el plano superficial, la obra transita por una selva tropical que alberga especies emblemáticas como el jaguar, el mono araña y el tapir, además de diversas aves y flora en peligro. Los especialistas han alertado que el terreno kárstico —caracterizado por cavidades y suelos porosos— requiere de estudios exhaustivos y un monitoreo constante. No obstante, también señalaron que el verdadero desafío inicia en este momento. Una orden judicial, aunque legal, no asegura que se lleve a cabo en la práctica. Por esta razón, anunciaron que estarán atentos a las acciones de la Profepa y que, ante cualquier omisión, regresarán a instancias judiciales. El debate ya no se limita a si el proyecto era conveniente en teoría. La discusión gira en torno a su ejecución: si cumple con la ley, si protege el entorno natural y si será sostenible en el largo plazo. Datos oficiales muestran que su operación depende fuertemente de subsidios públicos, mientras los ingresos por venta de boletos están por debajo de las expectativas iniciales. A esto se suman reportes de incidentes operativos y reclamos de comunidades por procesos de expropiación. El conflicto ambiental es apenas una parte del panorama. El Tren Maya enfrenta múltiples litigios activos, ajustes presupuestales y cuestionamientos sobre su viabilidad económica. La resolución judicial no paraliza el Tren Maya, pero sí marca un punto de inflexión. El tramo más sensible del proyecto queda ahora bajo lupa legal permanente. Y, por primera vez desde que comenzó su construcción, las autoridades ambientales enfrentan la advertencia directa de un juez: cumplir la ley no es opcional. Tras las protestas de grupos ambientalistas, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó realizar un análisis técnico de la obra para determinar si existe algún impacto ambiental. Esta exigencia se suma a las controversias que rodean ese tramo del proyecto, el cual desde 2024 fue señalado por habitantes y organizaciones que acusan un posible “ecocidio” en una construcción iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin que hasta ahora se hayan confirmado dichos daños, el gobierno federal llevará a cabo una investigación sobre el tramo 5 del Tren Maya, que conecta Playa del Carmen con Tulum, en Quintana Roo.