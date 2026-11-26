El nuevo liderazgo exige leer el contexto, ajustar el rumbo y lograr que toda la organización avance en la misma dirección

Algo está cambiando en las cúpulas empresarias. Durante 2026, el recambio de CEO y de otros puestos clave de la alta dirección se aceleró en compañías de distintos sectores. En algunos casos hubo sucesiones largamente preparadas; en otros, los cambios llegaron para acompañar una transformación del negocio. En común, aparece una misma pregunta: si cambió el escenario en el que las empresas tienen que competir, ¿también tiene que cambiar la persona que las conduce?

Después de años en los que buena parte del management argentino se formó en la inflación, la incertidumbre y la necesidad de apagar incendios, la vara empieza a moverse. La macroeconomía es otra, las organizaciones son más complejas y en ellas conviven generaciones con expectativas muy diferentes. Las compañías necesitan seguir dando resultados, pero también transformar negocios, atraer talento y conducir equipos cada vez más diversos.

“La capacidad de gestionar crisis sigue siendo valiosa, pero dejó de ser suficiente”, plantea Ezequiel Palacios, director asociado de Stanton Chase. La productividad, la competitividad, la eficiencia y la capacidad de generar valor real empiezan a pesar más que la habilidad para navegar una crisis permanente.

Para Gonzalo Mata, Managing Partner de Wall Chase, el cambio tiene además una dimensión temporal. Durante los últimos años, muchos CEO estuvieron obligados a trabajar sobre el corto plazo, resolviendo problemas y “apagando incendios”. Con un escenario macroeconómico más ordenado, las empresas pueden exigirles otra mirada: pensar en el presente, pero también en lo que viene.

Del CEO que responde al líder que orquesta

Y eso modifica incluso la idea de autoridad dentro de una compañía. “Antes el CEO tenía todas las respuestas. Hoy el CEO justamente tiene que estructurar equipos que tengan todas las respuestas”, dice Mata. La abundancia de información y las nuevas herramientas disponibles hacen que el conocimiento técnico deje de ser necesariamente el principal diferencial del número uno. “Hoy se busca más experiencia, una visión estratégica, más calle”, resume.

Palacios coincide en que algunas capacidades que durante años funcionaron como diferencial ahora son apenas un punto de partida. La experiencia para navegar la incertidumbre, negociar en contextos complejos o administrar variables financieras sigue siendo importante, pero ganan peso “la visión estratégica, el criterio para tomar decisiones, la orientación a resultados, la capacidad de transformación y el entendimiento de la tecnología como parte integral del negocio”.

La transformación, entonces, no consiste solamente en sumar nuevas herramientas. También cambia el lugar que ocupa el CEO dentro de la organización. Para Mata, está pasando de “bajar línea” a ser un “orquestador”: alguien que arma las condiciones para que distintos equipos puedan aportar conocimiento y llegar a mejores decisiones.

Lorena Marino, fundadora y CEO de Crear Valor Juntos, cree que ese cambio no puede pensarse separado de la dimensión humana. En el contexto actual, las empresas necesitan CEO capaces de cuidar la rentabilidad, identificar oportunidades y leer los escenarios con una mirada estratégica de mediano plazo. Pero, advierte, “la estrategia no se concreta por sí sola: se vuelve realidad a través de las personas”.

Por eso habla de un liderazgo humanista. No como contracara de los resultados, sino como condición para conseguirlos. El CEO tiene que entender qué capacidades necesita desarrollar la organización —“velocidad, aprendizaje permanente y adaptabilidad”—, reconocer dónde están esas capacidades y potenciarlas. También necesita “mantener la cercanía necesaria para interpretar lo que sucede en la organización más allá de los indicadores y los informes”.

Un CEO para una organización más diversa

La transformación ocurre además dentro de equipos donde ya no existe una única manera de entender el trabajo. Distintas generaciones conviven con expectativas diferentes sobre desarrollo profesional, flexibilidad, propósito y relación con la empresa. En ese sentido, Mata sostiene que el número uno tiene que poder conversar con los ejecutivos de la “vieja escuela” que todavía forman parte de la organización y, al mismo tiempo, liderar a generaciones más jóvenes, que llegan con otra relación con la información y el trabajo.

“Hoy el CEO está mucho más conectado con las redes, con la prensa, en atraer talento, con los clientes, en construir marca personal, en networking e inversores”, explica.

Esa exposición hacia afuera también modifica el perfil buscado. El CEO ya no puede ser solamente un gestor puertas adentro: tiene que representar a la compañía frente a clientes, inversores, medios y potenciales empleados. La capacidad de comunicar, construir vínculos y atraer talento empieza a formar parte del trabajo del número uno.

Y también cambia aquello que se mira al elegirlo. Según Palacios, cada vez importa más lo que un ejecutivo fue capaz de construir, transformar o mejorar que la cantidad de años acumulados en una determinada industria. La experiencia sigue contando, pero ya no alcanza como credencial en sí misma.

El nuevo CEO, entonces, no es necesariamente el que más sabe ni el que más años lleva en el negocio. Es el que puede leer un contexto cambiante, rodearse de quienes tienen las respuestas, tomar decisiones y conseguir que una organización entera se mueva en la misma dirección.