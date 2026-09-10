En la sesión de apertura de este jueves, 10 de septiembre de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.22% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso dominicano registró una leve caída de -0.63% y en el último año acumuló una depreciación más marcada de -6.79%, lo que refleja una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 19.11%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 11.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que al compararlo con los días anteriores, se ha observado un incremento notable. Esta tendencia se refleja en el comportamiento de 1, que indica un crecimiento en su valor.

En los últimos dos días, el Peso dominicano ha mantenido una trayectoria ascendente, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este aumento puede resultar beneficioso para la economía local y para aquellos que realizan transacciones en esta moneda.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.