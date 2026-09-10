Una deuda tributaria con el Gobierno federal puede terminar en una instancia mucho más seria que un simple aviso de pago. Cuando un contribuyente mantiene un saldo pendiente con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y no logra resolverlo, la agencia dispone de herramientas legales para recuperar el dinero adeudado.

Entre esas facultades se encuentra el levy, un procedimiento que permite al organismo tomar legalmente determinados fondos, ingresos o bienes para cubrir una deuda fiscal. La medida puede alcanzar desde cuentas bancarias y salarios hasta vehículos, inmuebles y otros activos personales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa federal.

Aunque Nueva York, California y Texas concentran una gran cantidad de contribuyentes, las reglas no fueron creadas específicamente para esos estados. El mecanismo pertenece al sistema federal de recaudación y puede utilizarse contra contribuyentes de cualquier parte de Estados Unidos que tengan una deuda tributaria que permanezca sin resolver .

Cómo comienza el proceso de cobro del IRS

Un embargo (levy) no suele ser la primera medida que toma la agencia frente a una deuda. Antes de llegar a esa instancia, el IRS debe cumplir determinadas etapas dentro de su proceso de cobro.

En términos generales, la agencia debe haber determinado el impuesto adeudado, enviado al contribuyente una factura o Notice and Demand for Payment y comprobado que la obligación no fue pagada. Si la situación continúa sin resolverse, el IRS puede avanzar hacia una notificación final de intención de embargo.

Uno de los documentos centrales es el Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to a Hearing. El IRS señala que esta notificación debe enviarse al menos 30 días antes de realizar un levy, salvo determinadas excepciones previstas por la normativa.

El aviso final del IRS otorga 30 días para responder antes de perder propiedades.

Por eso, recibir una comunicación de la agencia no significa que los bienes vayan a ser confiscados inmediatamente. El contribuyente todavía puede comunicarse con el IRS, pagar la deuda o intentar establecer un acuerdo para resolverla.

Qué bienes puede alcanzar un embargo

El alcance de un levy puede ser amplio. El IRS explica que la medida puede aplicarse sobre bienes o derechos sobre bienes pertenecientes al contribuyente.

Entre los activos que pueden quedar alcanzados se encuentran:

Dinero depositado en cuentas bancarias u otras cuentas financieras .

Salarios y otros ingresos .

Vehículos .

Viviendas y otros bienes inmuebles .

Activos comerciales y otros bienes personales .

Determinados beneficios o pagos que correspondan al contribuyente.

La propia agencia diferencia el levy de un gravamen fiscal o tax lien. Mientras el lien constituye un derecho legal del Gobierno sobre determinados bienes para garantizar la deuda, el levy supone la incautación efectiva de bienes o fondos para satisfacerla.

Qué pasa con el dinero de una cuenta bancaria

Las cuentas bancarias tienen un procedimiento particular. Cuando una institución financiera recibe un levy del IRS, los fondos afectados quedan retenidos.

Sin embargo, el dinero no es enviado inmediatamente a la agencia. La normativa establece un período de espera de 21 días, durante el cual el contribuyente puede comunicarse con el IRS para pagar la deuda, alcanzar un acuerdo o informar si considera que existe un error en el embargo.

Si el IRS no libera el embargo durante ese período, los fondos alcanzados por la medida deben ser enviados a la agencia. El procedimiento se aplica a los fondos que estaban en la cuenta cuando el banco recibió el levy y, normalmente, no alcanza los depósitos realizados posteriormente.

El aviso que los contribuyentes no deberían ignorar

El Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to a Hearing constituye una de las comunicaciones más importantes dentro del procedimiento.

El IRS recomienda actuar inmediatamente cuando se recibe este documento. El aviso informa que la agencia tiene la intención de aplicar un levy y explica los derechos del contribuyente para solicitar una audiencia.

Además, el IRS indica que una persona puede tener la posibilidad de solicitar un Collection Due Process hearing antes de que avance la medida, de acuerdo con las condiciones y los plazos establecidos. Para determinados avisos, el plazo para solicitar esta audiencia es de 30 días.

Ignorar las comunicaciones puede hacer que el proceso avance hacia medidas de cobro más estrictas.

Qué alternativas existen si no se puede pagar toda la deuda

No disponer del dinero suficiente para cancelar una deuda tributaria de una sola vez no significa necesariamente que el contribuyente deba esperar a que se produzca un embargo.

El IRS contempla distintas alternativas para determinadas personas, entre ellas planes de pago y acuerdos para cancelar la deuda en el tiempo. La agencia también contempla situaciones en las que un contribuyente puede intentar resolver su obligación por un monto inferior al total mediante un Offer in Compromise, siempre que reúna los requisitos correspondientes.