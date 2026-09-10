En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.07%.

En la última semana, la Libra esterlina retrocedió -24.34% y en el último año acumuló una caída de -302.35%, indicando una tendencia bajista marcada.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana fue de 0.65%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual de 5.85%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, marcando un aumento consecutivo de dos días. Este comportamiento sugiere una recuperación en el valor de la moneda, brindando confianza a los inversionistas.

En contraste, si observamos el dato de -1 que representa esta tendencia, podemos confirmar que la subida se mantiene constante y firme, lo que podría indicar una tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, es crucial monitorear el mercado para ver si esta tendencia se sostiene en el futuro.

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Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA