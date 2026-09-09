Conducir en contramano no es solo una maniobra peligrosa: es una infracción de tránsito que suma puntos y que, combinada con otras multas, puede terminar en la pérdida de la licencia de conducir. A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando esta falta se suma a otras infracciones, puede iniciar el proceso de suspensión del permiso para manejar.

Cuántos puntos suma conducir en contramano

En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, conducir en la dirección equivocada, por ejemplo, circular en sentido contrario por una calle de un solo sentido, suma 3 puntos al registro de manejo. La infracción suele describirse en la multa como “conducir en dirección equivocada en calle de una sola vía”.

Además de los puntos, la falta implica una multa de hasta 150 dólares (más un recargo estatal obligatorio de 93 dólares para una primera infracción) y, con frecuencia, un aumento en la prima del seguro. En muchos casos, junto con esta infracción se puede citar también la de desobedecer un dispositivo de control de tránsito.

Conducir en contramano suma puntos en tu licencia y, con otras infracciones, el DMV puede suspenderla. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuántas infracciones te dejan sin licencia

Acá está el punto clave. El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así: