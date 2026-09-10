Cambiar la rutina por una playa del Caribe, con alojamiento, comida sin costo y jornadas livianas es la propuesta real de programas de intercambio de trabajo en la costa caribeña de Costa Rica, en la zona de Puerto Viejo, que buscan voluntarios de distintas partes del mundo. A cambio de unas pocas horas de trabajo por semana, ofrecen una habitación privada, las comidas del día y la posibilidad de vivir a metros de la playa.

¿Cómo es la propuesta para vivir gratis en una isla del Caribe?

La modalidad se conoce como work-trade o intercambio de trabajo: el voluntario aporta unas horas de tarea por semana y, a cambio, recibe alojamiento gratuito y, según el programa, comida y otros beneficios. No es un empleo pago, sino una experiencia de convivencia e intercambio cultural.

En los programas de hostels de la costa caribeña de Costa Rica, la propuesta suele incluir una habitación privada y las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) a cambio de colaborar en tareas de recepción, atención a huéspedes y limpieza. La carga horaria es liviana, en general, unas 20 horas de trabajo por semana, lo que deja buena parte del tiempo libre para disfrutar de la zona.

Un programa en el Caribe de Costa Rica ofrece habitación privada y comidas a cambio de pocas horas de trabajo por semana. Fuente: El Cronista.

Qué requisitos deben cumplir los interesados

Aunque cada anfitrión fija sus propias condiciones, hay pautas comunes que conviene tener en cuenta: