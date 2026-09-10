El Crédito Tributario por Hijos es una de las principales herramientas fiscales disponibles para las familias estadounidenses. El importe que puede recibir cada contribuyente depende de factores como sus ingresos, la composición del hogar y la información incluida en la declaración de impuestos.

Durante la temporada fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) contempla beneficios que pueden alcanzar hasta USD 2.200 por cada hijo que reúna los requisitos establecidos.

Para acceder al crédito, los contribuyentes deben presentar la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones previstas por la normativa tributaria. En determinados casos, también existen mecanismos destinados a personas que habitualmente no presentan una declaración de impuestos.

¿Quiénes son elegibles para el reembolso de USD 2,200 del IRS?

El reembolso automático del IRS de USD 2,200 está destinado a contribuyentes que tengan hijos que cumplan con los criterios establecidos. El menor debe ser menor de 17 años, haber residido con el adulto responsable durante más de la mitad del año y no haber cubierto por sí mismo la mayor parte de sus gastos .

El beneficio corresponde al Crédito Tributario por Hijos, uno de los programas clave del ente recaudador federal para familias en Estados Unidos. Imagen: archivo.

Asimismo, es necesario que el menor posea un número de Seguro Social válido y que el adulto responsable tenga estatus de ciudadano estadounidense, nacional o residente legal. El beneficio completo se concede a aquellos con ingresos anuales de hasta USD 200,000, o USD 400,000 en declaraciones conjuntas; por encima de estos montos, el crédito se verá reducido.

¿Cuál es el formulario en línea requerido por el IRS para el pago automático?

Para recibir el reembolso asegurado de USD 2,200 del IRS, es imperativo presentar la declaración federal de impuestos junto con el Anexo 8812, donde se detallan los hijos calificados y otros dependientes. Esta presentación permite el cálculo automático del crédito y el depósito directo.