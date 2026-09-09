El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen estrictos requisitos para el ingreso y la salida del país que todos los extranjeros con intención de viajar deben conocer para evitar cualquier inconveniente, ya sea con las autoridades o con las aerolíneas.

Contar con un pasaporte en absoluta vigencia y buen estado físico es esencial en ese sentido, por lo que verificar cuáles son las exigencias específicas de cada una de estas naciones es necesario para renovar el documento a tiempo si no cumple con los estándares.

Requisitos del pasaporte que El Salvador pide a todos los viajeros para habilitar el traslado

La Dirección General de Migración y Extranjería señala que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

La única excepción a este requisito aplica para ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que pueden viajar presentando únicamente su documento de identidad, también vigente y en buen estado.

El pasaporte americano de adulto tiene una vigencia máxima de 10 años. Shutterstock

Requisitos del pasaporte que Honduras pide a todos los viajeros para habilitar el traslado

En este caso, el Instituto Nacional de Migración también indica que ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden viajar con su documento de identidad.

No obstante, todo el resto de los viajeros deben tener un pasaporte que cuente como mínimo con seis meses de vigencia futura.

Requisitos del pasaporte que Nicaragua pide a todos los viajeros para habilitar el traslado

Por su parte, Nicaragua también exige la presentación de un pasaporte con vigencia mayor a 6 meses o DNI vigente, según la nacionalidad del viajero.

Además, se exige un arancel de entrada de 10 dólares, del que están exentos los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Reglas generales a considerar antes de viajar hacia cualquiera de estos destinos

Para habilitar estos traslados, las autoridades exigirán